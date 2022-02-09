Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии при содействии Министерства энергетики Российской Федерации создан технический комитет по стандартизации «Улавливание, транспортирование и хранение углекислого газа». Соответствующий приказ о создании нового технического комитета по стандартизации подписан Росстандартом.

Основной целью технического комитета по стандартизации №239 «Улавливание, транспортирование и хранение углекислого газа» (ТК 486) станет формирование фонда документов национальной системы стандартизации в области технологий, направленных на сокращение выбросов диоксида углерода. В задачи работы комитета также войдут вопросы нормативно-технического обеспечения проектирования, строительства и эксплуатации технологических объектов для улавливания, транспортировки, хранения и переработки диоксида углерода.

Ведение секретариата ТК 239 поручено Институту нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук, который является ведущим в стране научным центром, проводящим фундаментальные и прикладные исследования по созданию методов выделения и использования в качестве исходного сырья для получения нефтехимической продукции диоксида углерода и других парниковых газов. В состав технического комитета вошли 23 организации, обладающие компетенциями по декарбонизации производственных процессов и чья деятельность в ближайшее время будет связана с реализаций проектов в этой области, в том числе, такие как ПАО «Интер РАО», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Научно-технический центр ТМК», АО «Объединённая металлургическая компания», ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России и многие другие.

«Взаимодействие крупнейших интегрированных структур и научных организаций в разработке нормативной базы системы улавливания углерода позволит в достаточно короткие сроки создать основу отечественного фонда стандартов в этой сфере», - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Важной задачей нового техкомитета станет также и представление интересов Российской Федерации в международном техническом комитете ИСО ТК 265 «Улавливание, транспортирование и хранение углекислого газа», в рамках которого уже разработано 12 стандартов, а секретариат которого закреплён в настоящее время за Канадой.