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В Минстрое России обсудили развитие инфраструктуры Мурманской области

В Минстрое России обсудили развитие инфраструктуры Мурманской области

9 февраля 2022, 14:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНСТРОЙ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Минстрой России

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Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в рамках которой обсудили развитие инфраструктуры, модернизацию ЖКХ и работу стройкомплекса в регионе.

В рамках «Инфраструктурного меню» Мурманской области предварительно одобрены заявки на финансирование 3 проектов по модернизации и строительству объектов теплоснабжения за счет средств ФНБ. Кроме этого, региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит, в рамках которого планируется строительство культурно-делового центра «Новый Мурманск», строительство которого запланировано на портовой территории бывшего судоремонтного завода и сможет принимать около 10 тыс. человек, в том числе туристов, в год.

«Использование инструментов «Инфраструктурного меню» позволяет привлекать дополнительное финансирование, дает возможность комплексно подходить к развитию территорий субъекта. В прошлом году Мурманской области одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,4 млрд рублей, в этом - предварительно одобрена заявка на модернизацию коммунальной инфраструктуры из средств ФНБ. В 2022 году будем уделять особое внимание жилищно-коммунальному хозяйству на территории всей страны, что не только даст возможность модернизировать систему, но и придаст импульс жилищному строительству», - подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил эффективность совместной работы региона и федерального центра:

«Благодаря поддержке зампреда правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина и главе Минстроя Ирека Энваровича Файзуллина мы системно получаем федеральные инструменты на реализацию инфраструктурных проектов: в микрорайоне "Больничный городок" планируется не только строительство новых жилых домов, но и появление инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и благоустроенной территории. И уже одобрены кредиты на проект «Новый Мурманск» и модернизацию котельной в Оленегорске. И теперь приступаем к комплексному развитию территорий - важность этой задачи обозначил Президент страны», - сказал он.

В рамках встречи участники также обсудили реализацию федерального проекта «Чистая вода», который направлен на обеспечение людей качественной водой. На территории региона ведется строительство водозаборных сооружений в с. Териберка Кольского района. Также на территории региона особое внимание уделяется благоустройству территорий. Так, в 2021 году в рамках федпроекта по формированию комфортной городской среды было благоустроена 281 территория, в 2022 планируется реализовать 166 объектов.

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Источник: Минстрой России

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