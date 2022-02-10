Ведущий российский производитель полимерных композиционных материалов на основе термопластов НПП «ПОЛИПЛАСТИК» вышел на финишную прямую проекта по разработке высокотехнологичных компаундов для изготовления волоконно-оптического и силового кабеля. Аналогов данным материалам на российском рынке сегодня нет – марки не производятся внутри страны и завозятся только по импорту.

В конце 2021 года три опытно-промышленные партии безгалогенных компаундов, разработанные специалистами российской компании НПП «ПОЛИПЛАСТИК» успешно прошли испытания на одном из ведущих отечественных предприятий по производству оптико-волоконных кабелей.

«Все три партии получили хорошие отзывы по технологичности при экструзии, сохранению габаритных размеров изделия, гладкости поверхности оболочки, – рассказывает Екатерина Смирнова, заместитель директора по продажам Торгового дома «Полипластик», уполномоченного комиссионера НПП «ПОЛИПЛАСТИК». – Показатели по плотности, прочности при растяжении, относительном удлинении материала соответствуют зарубежным аналогам. А самое главное – кислородный индекс достигает показателя 43 в зависимости от рецептуры».

На сегодняшний день НПП «ПОЛИПЛАСТИК» находится на этапе производства предсерийных партий безгалогенных компаундов. Материалы нарабатываются на промышленной площадке предприятия в г. Энгельсе Саратовской области – здесь установлена линия для производства кабельных компаундов на базе экструдера MX 105 фирмы Buss (Швейцария). Мощность линии при производстве безгалогенных композиций составляет до 1300 кг/час, технология базируется на принципе работы шнека с возвратно-поступательным движением.

«На данном этапе мы готовы рассматривать предложения от потребителей и проводить тестирования, – говорит Екатерина Смирнова. – Собственно, и на кабельный рынок мы пришли именно потому, что получали множество запросов от производителей кабелей, вынужденных покупать импортные безгалогенные компаунды. Они ждали ответа на свой запрос от нас, как от одного из лидеров рынка отечественной компаундирующей промышленности и компании, которая единственная из российских компаундеров имеет в своем составе полноценный НТЦ».

Екатерина Смирнова уверена, что российская высокотехнологичная «безгалогенка» станет отличной альтернативой зарубежным аналогам, потому что, не уступая им в качестве, минимизирует логистические сроки и риски срыва поставок.

Структура рынка безгалогенных компаундов для кабельной промышленности в РФ на сегодняшний день такова: 54% материалов выпускают отечественные производители, а 46% составляет импорт. Причем, импортируются по большей части именно высокотехнологичные марки, предназначенные для изготовления волоконно-оптического и силового кабеля. Однако, судя по всему, уже в 2022 году расклад сил на рынке может существенно измениться.