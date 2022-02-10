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На дороге Р-228 в Волгоградской области пройдет капитальный ремонт

Эксперты Главгосэкспертизы России выполнили проверку достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ на участке трассы, проходящем по территории Камышинского района. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога федерального значения Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград проходит по территории Самарской, Ульяновской, Саратовской и Волгоградской областей. В рамках капитального ремонта, смету которого подтвердили эксперты, работы пройдут на участке км 504+000 – км 512+000 протяженностью 7,585 км, расположенном в Камышинском городском округе Волгоградской области, в том числе на территории Камышина и Мичуринского сельского поселения.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт дорожной одежды, водопропускных труб, двух пересечений, 26 примыканий и мостового перехода через реку Камышинку. Также запланированы капитальный ремонт пешеходных дорожек и барьерного ограждения, установка дорожных знаков, светофоров и наружного электроосвещения объекта капитального строительства.

Генеральная проектная организация – ООО «Центр-Дорсервис». Заказчик – ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Волгоград Федерального дорожного агентства».

Фото: Росавтодор

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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