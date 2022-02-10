Самолёт ЛМС-901 "Байкал" будут собирать на Дальнем Востоке

Авиастроительная компания «Байкал-Инжиниринг» при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Минвостокразвития России создаст в Хабаровском крае на площадке территории опережающего развития «Комсомольск» авиационный центр по региональной и беспилотной авиации. Соответствующее соглашение подписано на полях IX Национальной выставки и форума NAIS 2022.

Согласно планам сторон, проект будет реализован в 2022-2024 годах. Он предусматривает создание сборочного испытательного центра и авиационного учебного центра по подготовке лётного и технического состава.

Авиастроительная компания в ближайшее время подаст заявку на получение статуса резидента ТОР «Комсомольск», что позволит ей получить ряд преференций, включая льготы по налогам на прибыль, на имущество, земельный налог и страховые взносы. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики построит на ТОР «Комсомольск» необходимые инфраструктурные объекты, которые будут переданы «Байкал-Инжиниринг» в аренду на льготных условиях. Также КРДВ окажет проекту необходимую поддержку в переговорах с потенциальными инвесторами и бизнес-партнёрами и предоставит другие услуги, способствующие успешной реализации проекта.

Участники мероприятия отметили значимость подписанного соглашения для реализации комплексного инфраструктурного проекта на базе лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал».

По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолия Бобракова, важно, что самолет, который будет перевозить дальневосточников планируется собирать именно на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре.

«Уверен, что мы совместно создадим современное предприятие, которое заложит долгосрочную основу развитию авиационного комплекса Дальневосточного федерального округа», - добавил Бобраков.

Управляющий директор КРДВ Иван Печорин сообщил, что Корпорация со своей стороны окажет максимальное содействие инвестору на всех этапах реализации проекта.

«Выражаю благодарность за своевременный и нужный шаг. Авиаторы Дальнего Востока давно ждут самолет на замену знаменитому ветерану Ан-2 для местных авиалиний», - сообщил генеральный директор АО АК «Аврора» Константин Сухоребрик.

Сегодня эксплуатантами авиатехники востребованы комплексные решения, включающие в себя не только приобретение воздушного судна, но и оказание услуг по послепродажному обслуживанию, подготовке лётного и технического состава. Возможности ТОР «Комсомольск» позволят разместить все необходимые объекты на одной площадке, примыкающей к действующему аэродрому.

АО «КРДВ» – единый институт развития, подведомственный Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики. КРДВ является управляющей компанией особых экономических зон - Арктической зоны Российской Федерации и территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток в дальневосточных и арктических субъектах РФ. Также отвечает за привлечение инвестиций в регионы Дальнего Востока и Арктики, поддержку экспорта. Также в полномочиях Корпорации реализация социальных программ, направленных на повышение качества жизни дальневосточников и северян – «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный гектар» и «Гектар в Арктике», проекты по трудоустройству, профориентации и др.

Территория опережающего развития «Комсомольск» создана в соответствии с постановлением Правительства от 25 июня 2015 года. В настоящее время на 10 площадках ТОР реализуют инвестиционные проекты 23 резидента. За счет их выполнения в экономику региона уже вложено 35,6 млрд рублей, создано более 2,6 тысячи рабочих мест. Сумма заявленных инвестиций составляет 38,9 млрд рублей, выполнение проектов позволит создать более 4 тысяч рабочих мест. Инвесторы реализовали 11 проектов. Среди них производство электрических кабелей для авиапромышленности, развитие горнолыжного курорта «Холдоми», производство древесных топливных гранул и шпона, производство молочной продукции.

ООО «Байкал-Инжиниринг» - дочернее предприятие АО «Уральский завод гражданской авиации», на базе которого создано конструкторское бюро для разработки и производства легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал».

ЛМС-901 «Байкал» – лёгкий многоцелевой самолёт, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащён одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2000 кг груза на дальность 1500-3000 км. Может эксплуатироваться с грунтовых взлётно-посадочных полос, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.