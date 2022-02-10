 
Инвестиции (проекты)

5 барж по голландским лекалам выпустит в этом году Череповецкий судостроительный завод

5 барж по голландским лекалам выпустит в этом году Череповецкий судостроительный завод

10 февраля 2022, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Строительство Машиностроение 
Источник: cher-poisk.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
95

О том, что Череповецкий судостроительный завод построит в этом году 5 барж, сообщает Агентство городского развития. Новые суда класса "река-море" отличаются легкостью и маневренноостью. При этом баржи выполнены по международным стандартам, за основу был взят голландский образец.

По словам исполнительного директора Череповецкого судостроительного завода Ивана Шмойлова, для строительства одной баржи требуется 150 тонн металла (его поставляет "Северсталь") и 8 тонн пластика.

"На судах можно перевозить всё, вплоть до опасных грузов. Для того, чтобы выполнить условия контракта, на Череповецком судостроительном заводе построены 3 дополнительные крытые площадки для сбора секций барж", - отмечают в Агентстве городского развития.

Отметим, что Череповецкий судостроительный завод внесен в реестр резидентов территори опережающего социально-экономического развития.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: cher-poisk.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Удобные тротуары и остановки появятся возле станции метро 10.02.2022
Удобные тротуары и остановки появятся возле станции метро "Нижегородская"
На востоке Москвы планируется реконструкция 8,5 километров кабельных линий 10.02.2022
На востоке Москвы планируется реконструкция 8,5 километров кабельных линий
Более 20 км федеральных автодорог Чувашии обновят в 2022 году 10.02.2022
Более 20 км федеральных автодорог Чувашии обновят в 2022 году
В Мурманской области построят дайвинг-центр 10.02.2022
В Мурманской области построят дайвинг-центр
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно