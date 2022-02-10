О том, что Череповецкий судостроительный завод построит в этом году 5 барж, сообщает Агентство городского развития. Новые суда класса "река-море" отличаются легкостью и маневренноостью. При этом баржи выполнены по международным стандартам, за основу был взят голландский образец.

По словам исполнительного директора Череповецкого судостроительного завода Ивана Шмойлова, для строительства одной баржи требуется 150 тонн металла (его поставляет "Северсталь") и 8 тонн пластика.

"На судах можно перевозить всё, вплоть до опасных грузов. Для того, чтобы выполнить условия контракта, на Череповецком судостроительном заводе построены 3 дополнительные крытые площадки для сбора секций барж", - отмечают в Агентстве городского развития.

Отметим, что Череповецкий судостроительный завод внесен в реестр резидентов территори опережающего социально-экономического развития.