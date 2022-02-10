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Энергетики инвестируют около 1 млрд рублей для электроснабжения Майского месторождения нефти в Югре

Энергетики инвестируют около 1 млрд рублей для электроснабжения Майского месторождения нефти в Югре

10 февраля 2022, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА, РОСНЕФТЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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Компания «Россети Тюмень» перешла к финальному этапу строительства новой подстанции 110 кВ «Тупсилор» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Новый центр питания обеспечит электроснабжение инфраструктуры Майского месторождения углеводородов, которое разрабатывает один из лидеров отечественной нефтяной отрасли – компания «Роснефть». Строительно-монтажные работы завершены на 90%. Инвестиции энергокомпании составят порядка 930 млн рублей.

Строительство подстанции для УПСВ Майского месторождения перешло в завершающую стадию – энергетики приступили к наладке системы автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ ТП). Программно-технический комплекс позволит удаленно координировать работу элементов энергообъекта и диагностировать их состояние, контролировать функционирование устройств и каналов связи, осуществлять мониторинг качества и учет электроэнергии. АСУ ТП центра питания сможет собирать и передавать более 1300 сигналов телеметрии на диспетчерский пункт нефтеюганского филиала «Россети Тюмень».

Ранее в рамках инвестиционного проекта энергокомпания уже смонтировала на объекте основное и вторичное оборудование, включая силовые трансформаторы, которые считаются «сердцем» питающего центра. На заключительном этапе находится возведение питающей линии – установлено более 50 опор ЛЭП и более 7300 метров высоковольтного электрического провода.

Согласно инвестиционной программе, ввод в эксплуатацию энергообъекта мощностью 80 МВА запланирован на 3 квартал 2022 года. Подстанция 110 кВ «Тупсилор» обеспечит нефтепромыслу «Роснефти» новые мощности для активного освоения Майского месторождения углеводородов – одного из старейших в Югре. С момента ввода в эксплуатацию в 1978 году здесь добыто более 11 млн тонн черного золота.

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Источник: Россети Тюмень

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