 
Модернизация

"Россети" завершили ключевой этап реконструкции подстанции, питающей кузбасскую часть Транссиба

Россети завершили ключевой этап реконструкции подстанции, питающей кузбасскую часть Транссиба

10 февраля 2022, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, БАМ, ТРАНССИБ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
115

Модернизированы распределительные устройства 110 кВ и 220 кВ подстанции 220 кВ «Междуреченская». На энергообъекте применили КРУЭ – комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией. Работы ведутся в рамках реконструкции подстанции, направленной на повышение надежности электроснабжения юга Кузбасса и развитие внешнего электроснабжения Транссибирской железнодорожной магистрали. Стоимость работ составит 5,4 млрд рублей.

По сравнению с открытыми распределительными устройствами КРУЭ более компактны и экологичны, а за счет размещения оборудования в закрытом помещении позволяют снизить риски технологических нарушений из-за природных воздействий. Входящие в их состав элегазовые выключатели, разъединители, ограничители перенапряжения, трансформаторы тока и напряжения имеют продолжительный срок службы — до 30 лет. Работы проведены в условиях действующего объекта без ограничения электроснабжения потребителей.

Новое оборудование подключено к автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУ ТП), что позволит перевести подстанцию на дистанционное управление.

Модернизация питающего центра повысит надежность энергоснабжения около 100 000 жителей города Междуреченска и создаст условия для ввода нового энерготранзита 220 кВ «Междуреченская – Степная», который обеспечит возможность увеличения пропускной способности южной ветки Транссиба и укрепит энергетические связи Кузбасса с Республикой Хакасией с общим населением около 3,3 млн человек.

Реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская» и строительство линии электропередачи 220 кВ «Междуреченская – Степная» являются частью мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 №2101-р) и входят в макропроект «Россети ФСК ЕЭС» по развитию системы внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Теплая зима и высокая загрузка ГЭС стали причинами снижения выработки электростанций СГК в январе 10.02.2022
Теплая зима и высокая загрузка ГЭС стали причинами снижения выработки электростанций СГК в январе
10.02.2022
"Россети Тюмень" внедрили новую систему мониторинга и осушения изоляции трансформатора
Долги населения России за электроэнергию в 2021 году выросли на 2,5 млрд рублей 10.02.2022
Долги населения России за электроэнергию в 2021 году выросли на 2,5 млрд рублей
Энергетики Сахалинэнерго впервые провели диагностику ЛЭП с помощью беспилотного самолета 10.02.2022
Энергетики Сахалинэнерго впервые провели диагностику ЛЭП с помощью беспилотного самолета

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно