Модернизированы распределительные устройства 110 кВ и 220 кВ подстанции 220 кВ «Междуреченская». На энергообъекте применили КРУЭ – комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией. Работы ведутся в рамках реконструкции подстанции, направленной на повышение надежности электроснабжения юга Кузбасса и развитие внешнего электроснабжения Транссибирской железнодорожной магистрали. Стоимость работ составит 5,4 млрд рублей.

По сравнению с открытыми распределительными устройствами КРУЭ более компактны и экологичны, а за счет размещения оборудования в закрытом помещении позволяют снизить риски технологических нарушений из-за природных воздействий. Входящие в их состав элегазовые выключатели, разъединители, ограничители перенапряжения, трансформаторы тока и напряжения имеют продолжительный срок службы — до 30 лет. Работы проведены в условиях действующего объекта без ограничения электроснабжения потребителей.

Новое оборудование подключено к автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУ ТП), что позволит перевести подстанцию на дистанционное управление.

Модернизация питающего центра повысит надежность энергоснабжения около 100 000 жителей города Междуреченска и создаст условия для ввода нового энерготранзита 220 кВ «Междуреченская – Степная», который обеспечит возможность увеличения пропускной способности южной ветки Транссиба и укрепит энергетические связи Кузбасса с Республикой Хакасией с общим населением около 3,3 млн человек.

Реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская» и строительство линии электропередачи 220 кВ «Междуреченская – Степная» являются частью мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 №2101-р) и входят в макропроект «Россети ФСК ЕЭС» по развитию системы внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.