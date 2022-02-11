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Балтийский региональный координационный центр начнет работу в июле

Балтийский региональный координационный центр начнет работу в июле

11 февраля 2022, 16:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ, БАЛТИЙСКИЙ RCC
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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В соответствии с Регламентом ЕС 2019/943 от 5 июня 2019 г. о внутреннем рынке электроэнергии* и во исполнение соглашения, заключенного между латвийским системным оператором AST, литовским системным оператором Litgrid и эстонским системным оператором Elering, прибалтийские системные операторы должны запустить работу Балтийского регионального координационного центра (Regional Coordination Centre, RCC) к 1 июля текущего года.

Все три прибалтийских системных оператора в настоящее время работают над подготовкой необходимого для запуска Балтийского RCC пакета документов в соответствии с национальными требованиями. AST также ожидает официальное одобрение кабинета министров Латвии.

Балтийский RCC будет поддерживать прибалтийских системных операторов в обеспечении надежности и энергобезопасности национальных энергосистем и играть ключевую роль в процессе синхронизации прибалтийских энергосистем с синхронной зоной Континентальной Европы. Балтийский RCC также обеспечит скоординированный подход к методологиям расчета трансграничной пропускной способности электрической сети в регионе, мониторингу функционирования, перспективному планированию и развитию электросетевой инфраструктуры.

*  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN

 

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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