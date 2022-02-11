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Борисов заявил, что участие в работе "Композитной долины" подтвердили почти 40 организаций

Борисов заявил, что участие в работе Композитной долины подтвердили почти 40 организаций

11 февраля 2022, 17:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, КОМПОЗИТНАЯ ДОЛИНА, ОЭЗ УЗЛОВАЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Участие в работе инновационного научно-технического центра "Композитная долина" подтвердили 38 российских организаций. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов на совещании правительства о реализации инициатив социально-экономического развития.

"Намерение принять участие в работе "Композитной долины" подтвердили 38 организаций, начиная от крупных промышленных предприятий и заканчивая ведущими научно-образовательными учреждениями, к примеру - Курчатовский институт, "Газпромнефть НТЦ", "Транснефть", "Роскосмос", - сказал Борисов.

По словам Борисова, в 2021 году из федерального бюджета были выделены средства на разработку проектно-сметной документации. Более того, операционная деятельность центра финансируется из бюджета Тульской области.

 

"Композитная долина" будет располагаться на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" (Тульская область) и займет площадь около 29 га. Общий объем инвестиций в создание производственных площадок составит порядка 775 млн рублей, будет открыто более 3 тыс. новых рабочих мест. До конца этого года планируется сформировать и утвердить проектно-сметную документацию на строительство объектов инфраструктуры и заключить договоры на поставку оборудования.

В числе основных видов деятельности центра - разработка и создание многофункциональных материалов, химических компонентов и технологии их производства, конструирование и производство изделий из композиционных материалов.

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Источник: ТАСС

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