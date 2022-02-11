Около 56 млрд рублей планируется выделить дополнительно из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты по созданию новой атомной энергетики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на совещании по социально-экономическим вопросам.

"Порядка 40 млрд рублей планируется на проекты в рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики. На эти цели дополнительно предполагается выделить около 56 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния", - сказал глава кабмина.

"Мы рассчитываем, что это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке", - подчеркнул он.

Мишустин добавил, что господдержка будет оказана и развитию водородной энергетики, для этого в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено около 9 млрд рублей.

Кроме того, уже локализовано производство оборудования для солнечной и ветровой генерации, предстоит создать новые отрасли энергетического машиностроения, в том числе по выпуску оборудования по производству водорода, перечислил премьер.

"Создание таких мощностей в промышленности необходимо для наращивания производства экологически и климатически нейтральной продукции", - подытожил он.

Задачи по развитию энергетики

Председатель правительства предложил обсудить на совещании две инициативы социально-экономического развития: "Новая атомная энергетика" и "Чистая энергетика", включая водород и возобновляемые источники энергии. Эти направления курирует вице-премьер Александр Новак. Заслушав его доклад, Мишустин сказал: "Мы рассчитываем, что выполнение проектов пойдет по графику".

Премьер напомнил, что вопросы, касающиеся этих сфер, неоднократно обсуждались ранее. "Известно, что Россия является мировым лидером в атомной энергетике. Идет активная работа над развитием возобновляемых источников энергии, в том числе солнца и ветра", - сказал он.

Говоря о планах, Мишустин обратил внимание, что предстоит в целом сохранить и приумножить конкурентные преимущества РФ с учетом климатических вызовов и процессов глобального потепления. Уже десятки стран объявили о планах перехода к углеродной нейтральности, а президент России Владимир Путин ранее поставил задачу по реализации этой цели к 2060 году, напомнил глава кабмина.

"Работа по достижению такого ориентира позволит обеспечить людей чистыми и надежными источниками энергии, повысит уровень экологической безопасности в стране, будет способствовать обновлению производств и созданию новых высокотехнологичных рабочих мест", - заявил он.

Работа по реализации принципов углеродной нейтральности, по словам Мишустина, частично идет и в смежных отраслях, в том числе в рамках стратегической инициативы о политике низкоуглеродного развития, которую курирует вице-премьер Виктория Абрамченко. "Мы совсем недавно обсуждали эти вопросы на стратегической сессии. Пожалуйста, синхронизируйте вашу работу по этим направлениям с учетом поручений президента по повышению энергоэффективности", - распорядился председатель правительства.