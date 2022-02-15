Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» выявили факт хищения провода на воздушной линии электропередачи распределительной сети в станице Ладожской Усть-Лабинского района. Линия находилась под напряжением и служила резервным источником питания ряда объектов сельскохозяйственного назначения.

При осмотре линий электропередачи персоналом Усть-Лабинского района электрических сетей было обнаружено хищение неизолированного провода с воздушной линии напряжением 0,4 кВ. Злоумышленники демонтировали с участка линии электропередачи 1,4 км провода. По факту энерговандализма специалистами энергокомпании направлено заявление в полицию, проводится проверка.

«Россети Кубань» напоминает, что вмешательство в работу энергооборудования может стать причиной нарушения электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов – больниц, школ, систем жилищно-коммунальной инфраструктуры, необходимых для жизнеобеспечения граждан. Кроме того, совершая противоправные действия, злоумышленники подвергают опасности свою жизнь, а также создают угрозу жизни и здоровью сторонних лиц.

За приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым относятся и электроустановки, законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Хищение энергооборудования и порча объектов электроэнергетики – правонарушение, которое в соответствии с уголовным кодексом РФ может караться лишением свободы на срок до 10 лет.

Учитывая социальную значимость электросетевого комплекса, в целях предотвращения случаев прекращения электроснабжения потребителей по вине злоумышленников, энергетикам необходима помощь со стороны неравнодушных граждан. О любых случаях повреждения линий электропередачи, попытках хищения оборудования и других противоправных действиях можно сообщить в полицию или по телефону горячей линии компании «Россети Кубань» 8-800-220-0-220, которая работает круглосуточно и бесплатно (анонимность гарантируется).