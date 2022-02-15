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"ЗиО-Подольск" приступил к изготовлению корпуса реакторной установки "РИТМ-400"

АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») приступил к изготовлению оборудования для нового – самого мощного в мире – российского головного атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер».

На завод поступила основная часть поковок для изготовления двух реакторных установок «РИТМ-400». В настоящее время ведутся работы по механической обработке деталей.

АО «ОКБМ Африкантов» в 2021 году приступило к изготовлению ключевого оборудования парогенерирующего блока реакторной установки «РИТМ-400». В частности, ведется изготовление элементов крышки реактора, блока труб и устройств, приводов компенсирующей группы системы управления защитой, шахты внутрикорпусной, электронасосов. До конца 2022 года также будет завершено изготовление в полном объёме элементной базы (деталей) кассет парогенератов для РУ «РИТМ-400».

Реакторная установка «РИТМ-400» – это эволюционное развитие «РИТМ-200» с увеличением тепловой мощности до 315 МВт, что превосходит все имеющиеся судовые реакторные установки. При ее изготовлении будет применяться уже отработанная элементная база и технические решения. Комплектным поставщиком ядерной энергетической установки является АО «ОКБМ «Африкантов».

«РИТМ-400» в 1,8 раза мощнее «РИТМ-200», что позволяет атомному ледоколу «Лидер» иметь повышенные эксплуатационные характеристики. В частности, он сможет пробивать лед толщиной до 4,3 метров и прокладывать канал шириной до 50 метров. В результате ледоколы проекта «Лидер» смогут выполнить главную задачу – обеспечат круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и проведению экспедиций в Арктику, в том числе крупнотоннажных судов.

Компоновочные и схемные решения во многом будут аналогичны решениям на реакторной установке РИТМ-200 для судов проекта 22220, при максимально унифицированной элементной базе и оборудования РУ. Таким образом, сегодня «Росатом» находится на пороге появления мощностного ряда для ледоколов разных проектов, что важно для дальнейшего развития атомного флота.

Реактор «РИТМ-400» является перспективным также для использования на оптимизированных плавучих энергоблоках (ОПЭБ) увеличенной мощности. Атомэнергомаш уже в этом году планирует приступить к разработке технического проекта ОПЭБ с РИТМ-400 для применения в арктических условиях.

Источник – Управление корпоративных коммуникаций АО «Атомэнергомаш»

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Источник: АО "ОКБМ Африкантов"

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