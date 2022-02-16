Опоры ЛЭП производства ОМК установили на берегах Печоры

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Объединенная металлургическая компания (ОМК) поставила две высотные трубчатые опоры АТ73М для спецперехода воздушной линии электропередачи* через Печору, самую большую судоходную реку севера Европы. Заказ изготовил белгородский завод ОМК (Белэнергомаш — БЗЭМ). Монтаж опор на берегах реки завершили в январе 2022 года.



Высота каждой из опор, состоящей из девяти ярусов, 94,5 метров, масса 210 тонн. Они изготовлены из круглых толстостенных труб с нанесением антикоррозионного покрытия. Материал труб — легированная сталь, в состав которой помимо железа и углерода входят элементы, улучшающие ее механические свойства, химическую и тепловую стойкость. Использование легированной стали обусловлено климатическими особенностями региона строительства и высокими нагрузками на опоры.



АТ73М являются переходными опорами ЛЭП, которые устанавливают, чтобы проложить высоковольтные линии через естественные преграды. В данном случае это река Печора. Расстояние между двумя опорами, стоящими на разных берегах реки, составляет почти 2,6 километров.

«В проектах, которые подразумевают установку опор ЛЭП в сложных геологических и климатических условиях, мы уделяем особое внимание предварительной контрольной сборке металлоконструкций на заводе. Это позволяет обеспечить плотность примыкания узловых элементов и гарантировать полную сходимость деталей при монтаже, а значит, экономит деньги и время заказчика. Мы имеем большой опыт в изготовлении сложных металлоконструкций, нестандартных опор ЛЭП. Причем речь идет не только об объектах с необычным дизайном, таких как опора в виде герба города в Белгороде, но и о поставках продукции для самых ответственных объектов отечественной энергосистемы», — отметил директор департамента продаж металлоконструкций белгородского завода ОМК Роман Дорохов.

*Линия электропередачи Печорская ГРЭС — Ухта — Микунь общей протяженностью 547 километров стала одним из наиболее масштабных и технически сложных проектов в сфере энергетики Республики Коми. Переход ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС — Ухта — Микунь через реку Печора позволит повысить надежность электроснабжения центральных и южных районов Республики Коми, а также дать импульс развитию новых производств и выдать дополнительную мощность в объеме 200 МВт в южные районы Архангельской области.

В предыдущие годы белгородский завод ОМК уже поставлял уникальные опоры ЛЭП для отечественной энергосистемы. Так, например, в 2002 году завод изготовил пять опор типа АТ высотой от 64,5 до 191 метра для перехода Бурейская ГЭС — Амурская через реку Амур и Амурскую протоку. А в 2010 году на предприятии изготовили четыре опоры АТ124 для перехода Сургутская ГРЭС-2 — Магистральная через реку Обь и протоку Санина.