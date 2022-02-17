Кроме того, после завершения строительства и реконструкции в эксплуатацию введут почти 19 км автодорог.

На территории Ленобласти в 2022 году дорожники отремонтируют и введут в эксплуатацию 170 км дорог. Устройство слоев износа запланировано на одном из самых популярных направлений у петербуржцев – автомобильной дороге А-121 «Сортавала» с 34-го по 56-й км во Всеволожском и Приозерском районах. Аналогичные работы планируются на 9-километровом отрезке «Санкт-Петербургского южного полукольца». В Лодейнопольском районе – вблизи границы с Карелией – завершится ремонт 22-километрового участка трассы Р-21 «Кола». Масштабные работы в этом году развернутся на трассе Р-23, где в рамках капремонта участков со 157-го по 178-й км в Лужском районе проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос движения. Под Гатчиной на этой дороге осенью планируется ввод отремонтированного моста через реку Вайя. Продолжится капремонт 13-километрового обхода Пикалёво на трассе А-114. Кроме того, в предстоящем сезоне федеральные дорожники приступят к ремонту 44-километрового участка этой дороги в Тихвинском районе и моста через Волхов вблизи одноименного города.

Объем ремонта асфальтобетонного покрытия на КАД Санкт-Петербурга в этом году невелик. Выборочно по полосам в апреле-мае будет выполнено устройство слоев износа в районе Мурино и Кудрово, а большая часть работ пройдет на юго-западе магистрали. Вместе с тем, помимо обновления покрытия, на КАД требуется регулярная замена поврежденных и изношенных деформационных швов. В 2022 году заменят семь швов по внутреннему и внешнему кольцу на участках от Московского до Рябовского шоссе.

Также в Ленинградской области продолжается масштабная реконструкция дороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией, работы ведутся одновременно на трех участках, с 80-го по 134-й км. Продолжается строительство развязки на дороге М-10 «Россия» Москва – Санкт-Петербург, запланированы к сдаче после реконструкции участки трассы А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонией с 31-го по 54-й км.

В Псковской области устройство поверхностной обработки выполнят на 30-километровом участке дороги М-9 «Балтия», устройство защитных слоев на 57 км дороги Р-56. На 197-м км трассы, соединяющей Великий Новгород с Псковом, стартует капремонт моста через реку Колотовка. По итогам года на территории субъекта Управление дорог введет в строй капитально отремонтированные 25,34 км трасс М-9 «Балтия» и Р-23, а также путепровод через железную дорогу вблизи Невеля. В Калининградской области слои износа обновят на дороге А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской Республикой с 69-го по 91-й км. На этой дороге также запланирован ввод двух надземных пешеходных переходов в поселках Курган и Родники в четвертом квартале и ремонт 14 водопропускных труб.

Сеть федеральных автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четырех субъектах РФ составляет 3 078,88 км. Из них в Ленинградской области и Санкт-Петербурге – 1909 км, в Псковской области – 913,988 км, в Калининградской области – 256,16 км.