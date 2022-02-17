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В аэропорту Кургана повысят контроль за полетами

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на оснащение аэродрома новой радиомаячной системой, предназначенной для управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Аэропорт Курган – главные воздушные ворота Курганской области – с 2015 года имеет статус международного, но по факту осуществляет регулярные, чартерные, пассажирские, грузовые и авиационные работы только внутри страны, а запуск международного сообщения пока в планах руководства на развитие комплекса.

Проектной документацией предусмотрено оснащение аэродрома Кургана радиомаячной системой, которая обеспечит заход ВС на посадку в условиях метеоминимума I категории ICAO. Так, оборудование РМС позволит определять на борту воздушного судна его положение относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем с точностями и до высот, соответствующих установленному посадочному минимуму.

В том числе на участке строительства будут размещены курсовой радиомаяк Loc734 и глиссадный радиомаяк GP 734, совмещенный с дальномерным.

Генпроектировщик – ООО «Радиотехнические системы». Застройщик – ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкопорация по ОрВД»).

Ранее Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости работ по оснащению аэропорта Курган моноимпульсным вторичным радиолокатором.

Фото: Wikimedia Commons/Семён Гончаров

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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