Миллиардер Алишер Усманов и его компания «Удоканская медь» вложит до 9 миллиардов долларов в разработку Удоканского месторождения, крупнейшего в России и третьего из неосвоенных месторождений в мире, сообщает французское издание Les echos.

Предприятие по переработке уникальной удоканской меди планируют достроить уже в этом году. По словам Валерия Казикаева, председателя совета директоров компании «Удоканская медь», разрабатывающей месторождение, только первая очередь строительства проекта обходится компании примерно в 3 млрд долларов. Бюджет второй очереди должен составить от 4 до 6 млрд долларов. Таким образом, общие вложения в проект будут не ниже 7-9 млрд долларов.

Казикаев уверен, что на фоне современной экологической повестки и принципов ESG, и в связи с бумом возобновляемых источников энергии и новых электронных отраслей, спрос на медь будет только расти.

«Наш бизнес-план предусматривает рентабельность при цене менее 6000 долларов за тонну», — заявил он. По его словам, медь столько стоила три года назад, когда проект был только запущен. Сейчас ее цена близка к 10 000 долларов за тонну.

Аналитик Юлия Бучнева из московского отделения Fitch также считает, что спрос на медь увеличится. По ее прогнозам, через десять-пятнадцать лет он вырастет на 30%. В связи с декарбонизацией экономики в Азии и на развитых рынках, включая Северную Америку, она ожидает, что цена на медь в этом году останется в районе 8500 долларов за тонну.

«Многие рудники находятся в стадии разработки, и благодаря своим огромным запасам, третьим или четвертым по величине в мире согласно рейтингам, Удокан должен занять на этом рынке достойное место», — заявила она.

Напомним, в своей статье, опубликованной в январе на сайте Всемирного экономического форума, основной владелец «Удоканской меди» Алишер Усманов рассказал, что запасы этого металла на месторождении в Забайкальском крае составляют около 26,7 миллиона тонн. Удокан начали осваивать в 2008 году с использованием уникальной технологии переработки, которая делает извлечение меди более экологичным по сравнению с пирометаллургическим методом. Бизнесмен отметил, что компания имела возможность с самого начала использовать передовую международную практику в области охраны окружающей среды и устойчивого недропользования.

В статье сообщалось, что сейчас компания завершает строительство первой очереди горно-металлургического комбината, общий объем производства которой составит 135 тысяч тонн меди в год. Вторая очередь комбината позволит увеличить мощности по переработке руды до 40 миллионов тонн в год. Алишер Усманов также отметил, что «Удоканская медь» разработала климатическую программу, которая позволяет оценить будущие выбросы парниковых газов.

В минувшую пятницу на рабочей встрече губернатора Забайкальского края Александра Осипова с представителями компаний-резидентов ТОР «Забайкалье» («Удоканская медь» является резидентом) представитель компании Юлия Шабала представила график ввода комбината в эксплуатацию. По ее словам, в 2022 году планируется запустить обогатительную фабрику, а в 2023 году — гидрометаллургический завод.

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»