Торжественная церемония закладки киля головного многофункционального научно-исследовательского судна состоялась в городе Большой Камень на Судостроительном комплексе «Звезда», информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.

В присутствии трудового коллектива судостроительного предприятия, представителей заказчика и партнёрских организаций генеральный директор верфи «Звезда» Сергей Целуйко и заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов прикрепили к кормовой секции памятную закладную табличку. Судно будет носить имя российского учёного академика Виктора Ильичёва, внёсшего значительный вклад в развитие океанологии, гидрофизики и гидроакустики, а также в организацию и проведение фундаментальных исследований, создание академических институтов на Дальнем Востоке. За ходом торжественной церемонии в числе прочих гостей наблюдали родственники В.И. Ильичёва.

Российское правительство в июле 2020 года определило Большекаменскую судоверфь «Звезда» единственным исполнителем контракта по строительству двух научно-исследовательских судов, предусмотренных нацпроектом «Наука и университеты».

Будущие корабли науки предназначены для проведения морских научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного значения в акваториях Мирового океана. В том числе гидрометеорологические измерения, отбор, хранение, анализ проб морской воды и результатов измерений ее параметров, работа с погружным научным оборудованием, измерение магнитного, гравитационного, электрического и теплового полей, проведение биолого-экологических исследований, высокоразрешающей геолого-гидрографической съёмки дна, отбор и анализ образцов горных пород и донных отложений с морского дна, экспресс-анализ результатов экспедиционных натурных измерений, обеспечение подводно-технических работ с использованием подводной техники, экологический мониторинг окружающей среды.

Основные характеристики судов: арктический класс – Arc4, длина – 122,5 метра, ширина – 20 метров, высота борта – 10 метров, осадка – 5,6 метра, водоизмещение – 8130 тонн. Дальность > 7500 миль, автономность – 50 суток, скорость – 15 узлов. Мощность главной энергетической установки – 7840 кВт. Суда оборудованы вертолётными площадками, сообщает пресс-служба Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.