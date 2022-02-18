Государственная экспертиза Алтайского края выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта первого этапа создания универсального спортивного ядра на улице Воинов-Интернационалистов. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Заводской стадион «Прогресс» построили в Бийске в 1965 году, тогда на его базе работала детская спортивная школа. Ребята катались на лыжах и коньках, занимались борьбой и легкой атлетикой, играли в футбол. В 90-е после приватизации здесь работал самый большой в городе тир. Последний футбольный матч на стадионе прошел в 2014 году, после чего он не эксплуатировался по назначению.

Сегодня «Прогрессу» хотят вернуть былую славу и сформировать на его базе универсальное спортивное ядро, в состав которого войдут и ледовая арена, и футбольное поле, и профессиональные беговые дорожки для легкоатлетов, и новые спортивные залы. Объект был включен в федеральную программу «Спорт – норма жизни».*

Проектом, рассмотренным экспертами региональной государственной экспертизы, предусмотрен первый этап работ, включающий строительство футбольного поля с искусственным покрытием, беговых дорожек и спортивных площадок. Застройщик – Управление капитального строительства Администрации г. Бийска. Генпроектировщик – АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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