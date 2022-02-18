Разработка холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех позволяет вести мониторинг подвижек грунта, деформации строительных конструкций и изменение температуры поверхностей любых крупных объектов – мостов, тоннелей, плотин, а также автомобильных и железных дорог. Главная цель устройства – заранее предотвращать нештатные ситуации.

Прибор, разработанный инженерами Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе», предназначен для мониторинга состояния грунта на высокоскоростных железнодорожных магистралях. С не меньшей эффективностью устройство может быть использовано и на других объектах, где есть риск подвижек грунта и деформации строительных конструкций – автомагистралях, мостах, тоннелях.

Система контроля деформации и изменения температуры объекта состоит из двух волоконно-оптических датчиков: температуры и деформации. Сенсоры укладываются в землю под железнодорожными путями и передают всю собранную информацию на анализатор, расположенный на ближайшей станции. Разработка, в функционале которой есть в том числе и возможность удаленного доступа к показаниям, призвана уменьшить нагрузку на службы мониторинга состояния железнодорожных путей. До мая 2022 года система будет проходить апробацию на одном из участков Алтайской дистанции Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

«Протяженность железных и автодорог в России – десятки тысяч километров, помимо этого в нашей стране тысячи мостов и сотни плотин. Логично, что все подобные объекты имеют высокие стандарты безопасности. Разработка «Швабе» позволит существенно облегчить выполнение задач по непрерывному мониторингу таких объектов, сведет к минимуму вероятность чрезвычайных ситуаций. Уже сейчас заинтересованность в использовании прибора высказала компания РЖД. После испытаний в условиях сибирской зимы мы сможем предложить эту разработку и другим структурам, как государственным, так и частным», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Измерения параметров состояния объекта прибор «Швабе» проводит, анализируя излучение, проходящее через волоконно-оптические датчики устройства. Характер прохождения сигнала меняется в зависимости от степени деформации, оптический анализатор отслеживает масштаб этих изменений и определяет их источник. Такая же методика применяется и при оценке колебаний температуры.