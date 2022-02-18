Рабочее движение на 30 км дороги, на участке от аэропорта до Ессентуков, где сейчас ведется расширение проезжей части, запустят до конца 2022 года.

На сегодняшний день работы ведутся на левой стороне участка. Вскоре на нее перепустят движение, чтобы приступить к реконструкции правой части. Речь идет об укладке дорожной одежды, разборке существующих водосбросных сооружений и устройству водопропускных труб. Мостостроители реконструируют семь путепроводов из 12 предусмотренных проектом. На всем протяжении участка встречные потоки транспорта разделят бетонным барьерным ограждением, а на развязках и путепроводах построят линии электроосвещения. Следующий этап — строительство четырех разворотных петель, переустройство транспортной развязки по типу «полный клеверный лист» на пересечении с автодорогой А-165 Лермонтов – Черкесск. Всего работы проведут на пяти разноуровневых транспортных развязках.

— Ежедневно по А-157 проезжает около 20 тыс. автомобилей, а через 10 лет, по подсчетам специалистов, интенсивность движения здесь увеличится до 30 тыс. Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей Кавминвод на популярном туристическом маршруте, — отметил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

В конце 2021 года до четырех полос движения расширили 10 км на подъезде к Кисловодску (с 36 по 46 км А-157). В 2022 году завершат капремонт 20-километрового отрезка Дивное – Дербентовка автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь — в ноябре прошлого года 8 км из них ввели в эксплуатацию. В рамках капитальных ремонтов с двух до четырех полос движения расширят еще 43 км федеральных дорог Ставрополья, в том числе речь идет о 13-километровом участке автодороги Р-216 близ Ипатово и отрезке Р-217 в Прогрессе на границе с Кабардино-Балкарией (5 км). Эти объекты введут в строй в 2023 году. Еще один участок рядом с Ипатово длиной 13 км и 12-километровый отрезок Демино – Надежда на подъездной дороге к Ставрополю расширят в 2024-м.

До конца 2022 года мостостроители капитально отремонтируют три искусственных сооружения. Два - на дороге Р-217 «Кавказ»: правый путепровод через железную дорогу рядом с аэропортом в Минводах (км 344) и мост через реку Подкумок в Пятигорске (км 371), а также мост над каналом в Буденновске на 217-м км автодороги А-167. Возведут и два надземных пешеходных перехода на трассе «Кавказ» — в Минеральных Водах на 346-м км и в Змейке на 357-м км. Пешеходные светофоры с кнопкой вызова установят в Суворовской, Нефтекумске и Затеречном, а транспортный светофор — на 40-м км подъездной к Ставрополю.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится более 827 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Ставропольского края. Это трассы Р-217 «Кавказ», Обходы п.Иноземцево, г.Пятигорск, г.Буденновск и с.Татарка, Подъезды к городам Ставрополь, Железноводск и Черкесск, Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь, А-157 Минводы – Кисловодск, А-165 Лермонтов – Черкесск и А-167 Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды.