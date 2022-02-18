Госкорпорация «Росатом» и АО «Трансмашхолдинг» договорились о развитии стратегического партнерства в целях совместного продвижения новых продуктов и услуг в энергетике, транспортном машиностроении, логистике, судостроении, электротехнике, композитных материалах и цифровых технологиях.

Подписи под документами поставили президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов и генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

Стороны планируют совместно развивать бизнес по энергетическим решениям для транспорта и малой генерации, осуществлять переход на новые виды топлива, создавать инфраструктуру для развития водородной энергетики, обеспечить расширение продуктовой линейки и импортозамещение в дизелестроении, реализовывать проекты в резервной генерации.

В настоящий момент АО «Русатом Оверсиз» и АО «Трансмашхолдинг» уже успешно сотрудничают по проекту создания пассажирских поездов на водородных топливных элементах в Сахалинской области. Для реализации совместных проектов стороны договорились о развитии двух активов. В компании «ТМХ-энергетические решения», объединяющей производственные активы АО «Трансмашхолдинг» в области силовых установок, АО «Русатом Оверсиз» приобрело долю в размере 25,01% уставного капитала, при этом стороны договорились о возможности дальнейшего увеличения доли. Сегодня в периметр «ТМХ – Энергетические решения» входят следующие ключевые активы: АО «Коломенский завод», АО «Пензадизельмаш», ООО «Завод автономных источников тока», ООО «ТМХ – Электротех», ООО «Водородные транспортные системы». Присутствие Госкорпорации «Росатом» в качестве стратегического партнера и инвестора даст возможность «ТМХ – Энергетические решения» использовать технологические, производственные и коммерческие компетенции атомной отрасли для дальнейшего развития.

Также для продвижения на рынок совместных разработок в области новых продуктов будет создана торговая компания, в которой контроль будет принадлежать Госкорпорации «Росатом». С учетом глобального международного присутствия Росатома данное решение позволит значительно расширить каналы зарубежных продаж и рынки сбыта для предприятий «ТМХ-Энергетические решения».

«Мы видим значительные перспективы для продолжения совместной работы. Объединение усилий Госкорпорации «Росатом» и АО «Трансмашхолдинг» будет способствовать созданию возможностей для перехода на новую энергетическую платформу, укреплению технологической независимости Российской Федерации и расширению направлений экспорта высокотехнологичной продукции. Потенциальный объем рынка в сегменте совместной деятельности в 10-летней перспективе может составить более 200 млрд рублей», - заявил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

«Вхождение АО «Русатом Оверсиз» в капитал «ТМХ – Энергетические решения» позволит уже в ближайшее время приступить к совместной и взаимовыгодной работе по развитию водородной энергетики и декарбонизации и, соответственно, обеспечить выход на перспективные рынки», - заявил генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Оверсиз»