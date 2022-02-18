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"Россети Волга" и детский технопарк "Кванториум" договорились о сотрудничестве в области инноваций

Россети Волга и детский технопарк Кванториум договорились о сотрудничестве в области инноваций

18 февраля 2022, 11:26
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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ПАО «Россети Волга» и детский технопарк (ДТ) «Кванториум» подписали соглашение о сотрудничестве в области инновационной и образовательной деятельности. Документ предусматривает разработку и реализацию совместных исследовательских программ и проектов, проведение мастер-классов, поддержку школьников в их научной и изобретательской деятельности.

«Мы с готовностью приняли предложение организаторов технопарка «Кванториум» о сотрудничестве, так как нам есть чему научить ребят, поддержать их интерес к электроэнергетике, — говорит заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга» Константин Филиппов. – В компании ведется системная профориентационная работа по принципу «школа – вуз – предприятие». И, конечно, в рамках этого сотрудничества энергетики стремятся к обучению и подготовке новых высококвалифицированных кадров для компании «Россети Волга».

ДТ «Кванториум» создан на территории Саратовской области в рамках национального проекта «Образование». Технопарк действует в структуре Саратовского областного института развития образования. «Кванториум» — это уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Детей обучают универсальным навыкам и предметным компетенциям через решение кейсов от промышленных партнеров по ключевым вопросам развития науки и техники, а также развивают у них навыки креативности, коммуникативности, критического мышления, умения работать в команде.

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Источник: Россети Волга

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