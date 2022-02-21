Николай Шульгинов обсудил перспективы сотрудничества в сфере ТЭК с Министром энергетики и горнорудного дела Алжира Мохамедом Аркабом.

В частности, речь шла о работе российских нефтегазовых компаний на алжирском рынке в части разработки нефтегазовых месторождений, добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и систем молниезащиты резервуаров.

Кроме этого, Николай Шульгинов отметил, что российские компании заинтересованы в реализации проектов по реконструкции и модернизации объектов электрогенерации, а также развитии сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Алжирская сторона, в свою очередь, сообщила о своём интересе к использованию российских технологий в области добычи полезных ископаемых и налаживанию взаимодействия в сфере мирного атома.