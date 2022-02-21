Такая разная история развития "ГЕРДЫ"
21 февраля 2022, 14:15
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, АЛЖИР, ФСЭГ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика
Источник: Министерство энергетики России
Николай Шульгинов обсудил перспективы сотрудничества в сфере ТЭК с Министром энергетики и горнорудного дела Алжира Мохамедом Аркабом.
В частности, речь шла о работе российских нефтегазовых компаний на алжирском рынке в части разработки нефтегазовых месторождений, добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и систем молниезащиты резервуаров.
Кроме этого, Николай Шульгинов отметил, что российские компании заинтересованы в реализации проектов по реконструкции и модернизации объектов электрогенерации, а также развитии сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.
Алжирская сторона, в свою очередь, сообщила о своём интересе к использованию российских технологий в области добычи полезных ископаемых и налаживанию взаимодействия в сфере мирного атома.
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