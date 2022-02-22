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Гарантийный фонд Чувашии стал поручителем по займу ФРП России

Гарантийный фонд Чувашии стал поручителем по займу ФРП России

22 февраля 2022, 16:44
Рубрика: Компании
Метки: МАРПОСАДКАБЕЛЬ, ГОСПОДДЕРЖКА, ЧУВАШИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: cap.ru

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АО "Марпосадкабель" получит займ в 100 млн рублей под 1% годовых в рамках совместной программы федерального и республиканского Фондов развития промышленности на проект расширения производства огнестойких и силовых кабелей и проводов.

Гарантом по сделке выступил Гарантийный фонд Чувашии, обеспечивший поручительство в 70 млн рублей. Эта форма поддержки стала доступна предприятию в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Основная продукция АО "Марпосадкабель" – силовые кабели, потребителями которых являются предприятия энергетики, строительства и ЖКХ, металлургии, транспортной и нефтегазовой отраслей.

На средства ФРП АО "Марпосадкабель" расширит производство огнестойких и силовых кабелей и проводов. Планируется приобретение производственного оборудования – экструзионных и крутильных линий, оплеточных машин.

Среди целевых показателей проекта – увеличение объема производимой продукции в 1,5-2 раза по отношению к показателям 2019–2020 года, увеличение производительности труда в 3,2 раза к окончанию проекта, расширение штата сотрудников на 30 специалистов, освоение новых рынков реализации продукции.

 

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Источник: cap.ru

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