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"Россети Московский регион" обеспечат электроэнергией новый ледовый дворец "Самбо-70" на юго-западе Москвы

Техзадание и концепция объекта разработаны совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, которая воспитала в стенах Центра спорта и образования «Самбо-70» уже четырех олимпийских чемпионок, подготовила к Играм в Пекине фигуристок Анну Щербакову, Александру Трусову и Камилу Валиеву.

Спорткомплекс предназначен для проведения тренировок и официальных соревнований, ледовых шоу. В нем разместятся сразу две арены, тренировочное поле, тренажерные и хореографические залы, восстановительно-реабилитационный центр. Мощность присоединения к сетям – более 3 МВт.

Для подключения объекта компания «Россети Московский регион» построит две трансформаторные подстанции, оснащенные современным силовым оборудованием (2х1250 кВА), системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, интеллектуального учета электроэнергии. Электроснабжение будет осуществляться по 2-й категории надежности, т.е. в случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

Стройплощадка уже обеспечена электроэнергией. Завершить возведение ледового дворца планируется во II квартале 2023 года.

«Самбо-70» – одна из крупнейших спортивных школ, сейчас в ней занимаются более 16 000 воспитанников, работают отделения по 26 видам спорта. За долгие годы существования из ее стен вышли свыше 50 000 спортсменов, в том числе 224 мастера спорта международного класса, многочисленные чемпионы мира и Европы, победители и призеры Олимпийских игр.

 

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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