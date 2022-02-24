В пятницу, 25 февраля 2022 года, в 14:00 по московскому времени в онлайн-формате пройдет торжественное открытие X сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» . К телемосту, чтобы обсудить важнейшие отраслевые темы и дать старт соревнованию, подключатся участники, эксперты и гости проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из разных уголков страны.

Оргкомитет чемпионата «CASE-IN» подготовил обширную интерактивную программу. В ходе открытия организаторы расскажут о достижениях инженерного соревнования. Под девизом «10 шагов - сезонов навстречу друг другу» в диалоге на равных участники и работодатели обсудят чемпионат как выросшую за 10 лет образовательную экосистему.

Студенты, школьники, молодые специалисты, представители вузов и отраслевых компаний из разных регионов России выскажутся по актуальным для отрасли темам. В частности, они расскажут, как сегодня должна быть выстроена траектория профессионального развития от школы до предприятия, как продвигать бренд работодателя в молодежной среде, как трансформируется мотивация молодежи в контексте запроса на soft skills, какой должна быть стратегия развития и удержания молодых специалистов в компании.

Юбилейный сезон Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» обещает быть захватывающим и ярким. Основной сезон проекта стартует в феврале и продлится 5 месяцев. Отборочные этапы соревнований пройдут дистанционно, а лучшие команды получат путевки в полуфиналы, а затем в грандиозный финал, где представят доработанные решения экспертной комиссии. Решающее испытание состоится в Москве в конце мая 2022 года.

Участникам Школьной лиги, Студенческой лиги и Лиги молодых специалистов предстоит решать задачи по единой теме «Индустрия 4.0». Конкурсанты за 7-10 дней разработают решения кейсов, составленных по реальным производственным задачам и связанных с развитием умного производства и умных технологий.

Единая тема сезона охватит все инженерные кейсы и другие задания, которые разработают партнеры Чемпионата – компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей. Это АК «АЛРОСА» ПАО, СИБУР, РУСАЛ, АО «Газстройпром», АО «СО ЕЭС», ПАО «ЯТЭК», Micromine, Dassault Systèmes, НИПИГАЗ, АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеология», ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Красцветмет», ООО «Евраз Холдинг», ПАО «РусГидро», ООО «Сибирская генерирующая компания», IMC Montan, АО «Сибирский Антрацит», ООО «Прософт-Системы», ЗАО «Южная энергетическая компания», АО «Распадская угольная компания», «Шлюмберже»,

Студенческая лига традиционно станет самой массовой по количеству и географии участников, объединив учащихся профильных вузов России и стран ближнего зарубежья. Соревнование пройдет по нескольким отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, проектный инжиниринг, электроэнергетика; горные машины и оборудование, автоматизация, IT и промышленная безопасность.

В Лиге молодых специалистов смогут принять участие работники российских компаний ТЭК и МСК, атомной промышленности и смежных отраслей. Объединившись в команды, они разработают проекты, связанные с развитием умного производства и умных технологий, а затем представят его экспертной комиссии.

Самые юные участники чемпионата блеснут своими знаниями в рамках Школьной лиги. Конкурсанты разделятся на два направления: «Решение кейса» (для учащихся 9 – 11 классов) и «Конкурс инженерных решений» (3 – 11 классы). Школьники представят свои рисунки, макеты устройств и сооружений, технические устройства для систем управления энергообъектами с применением дополненной реальности, в которых будут отражены важнейшие отраслевые вопросы.

Под эгидой чемпионата пройдут многочисленные соревнования, среди них: чемпионат по решению задачи на метод ситуационного анализа (Корпоративная лига ПАО «Газпром»), корпоративный кейс-чемпионат среди молодых работников ПАО «Квадра», Специальная лига ПАО «Т Плюс». Специальная лига на смене «Энергия», Форум молодых специалистов ПАО «СИБУР Холдинг», Кубок Молодежного дня Всероссийской недели охраны труда, Лига молодых специалистов (Кубок МЭК) и другие проекты.

Юбилейный сезон подарит новые проекты. Большие возможности смогут получить участники Профессиональной лиги «CASE-IN» и Суперкубка «CASE-IN», а образовательный слет сообщества «CASE-IN» и виртуальный забег «Бежим вместе с «CASE-IN» помогут отвлечься от производственных задач и найти новых друзей. Подробнее – на юбилейном лендинге чемпионата.

Чемпионы и призеры соревнований под эгидой «CASE-IN» получат ценные призы и новые возможности для развития профессиональных навыков и карьеры. Лучшие из лучших смогут присоединиться к числу студентов целевого обучения, обучаться в профильных школьных классах, получат приглашение пройти практики и стажировки на ведущих производствах страны или войдут в управленческий резерв компаний.

Трансляцию открытия юбилейного сезона можно будет увидеть на канале фонда «Надежная смена» по ссылке .

Организаторами чемпионата «CASE-IN» выступают Фонд «Надежная смена» , Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Проект «CASE-IN» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».





Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным в 2015 году.

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», АНО «Россия – страна возможностей» и ООО «АстраЛогика». Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения», соорганизатором направлений «Горное дело» и «Геологоразведка» выступает Межрегиональная общественная организация «Академия горных наук», а соорганизатором Лиги молодых специалистов – ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

Национальные партнеры Чемпионата: Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, АНО «Россия – страна возможностей», также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».