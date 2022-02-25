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Около 12 млрд рублей направят на развитие пяти районов Екатеринбурга

Около 12 млрд рублей направят на развитие пяти районов Екатеринбурга

25 февраля 2022, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КРЕДИТ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Власти Свердловской области планируют направить средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере около 12 млрд рублей на развитие пяти районов Екатеринбурга. Об этом сообщил на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Заявка Свердловской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита стала самой крупной в Уральском федеральном округе - почти 12 млрд рублей пойдут на развитие пяти планировочных районов Екатеринбурга", - сказал он, не уточнив, в какие сроки направят средства.

Также во время выступления губернатор отметил, что в условиях обострения международной обстановки предприятиям региона необходимо работать над повышением уровня локализации и импортозамещения важных комплектующих. В частности, он упомянул, что в ближайшие годы выделят не менее 3,6 млрд рублей на модернизацию и расширение сети центров инжиниринговых разработок в стране, действующих на базе вузов, научных организаций. По мнению Куйвашева, в эту работу могли бы включиться Уральский межрегиональный научно-образовательный центр и Уральский федеральный университет.

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Источник: ТАСС

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