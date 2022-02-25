Президент Шавкат Мирзиёев 24 февраля прибыл в Берунийский район Республики Каракалпакстан.

Здесь запланировано строительство ветряной электростанции ​​в сотрудничестве с саудовской компанией ACWA Power. В связи с этим состоялась церемония закладки первого камня этого комплекса.

- У Каракалпакстана трудолюбивый народ, богатая земля. Теперь и ветры этого края будут приносить пользу экономике. Если мы скажем, что собираемся строить крупные предприятия, наши партнеры сначала спросят: «Есть ли у вас есть энергия, дороги, инфраструктура?» Поэтому строительство ветряной электростанции мощностью 100 мегаватт станет дополнительным подспорьем для экономики региона, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Единственная в Каракалпакстане электростанция - Тахиаташская ТЭС - была построена 65 лет назад и не могла удовлетворить потребности региона. Поэтому станция была модернизирована за 680 миллионов долларов, введены дополнительные мощности на 560 мегаватт.

Сегодня начинается строительство новой, экологически чистой электростанции. Проект годовой мощностью 360 миллионов киловатт-часов будет финансироваться за счет прямых иностранных инвестиций в размере 108 млн долларов. Когда проект будет запущен, можно будет обеспечить электроэнергией 110 тысяч домохозяйств. Это позволит экономить 106 миллионов кубометров природного газа в год.

- Мы поставили перед собой большие цели и по социально-экономическому развитию Каракалпакстана на основе принципа "Во имя чести и достоинства человека".

В ближайшие пять лет планируется создать 2,5 тысячи новых предприятий и почти вдвое увеличить объем промышленного производства. Мощным толчком для этого являются возобновляемые источники энергии. От этого выиграют наши дети и будущие поколения, - сказал Президент.

Компания ACWA Power из Саудовской Аравии выиграла международный тендер с участием около 20 претендентов, объявленный при техническом содействии Европейского банка реконструкции и развития. Компания предложила самый низкий тариф - 2,56 цента за 1 киловатт-час электроэнергии, производимой в рамках государственно-частного партнерства.

Важное значение имеет и то, что в строительстве станции примут участие тысячи каракалпакских молодых людей. После запуска 100 квалифицированных инженерно-технических работников будут обеспечены высокооплачиваемой работой.

Проект предусматривает установку 25 ветряков, строительство 20-километровой линии электропередачи мощностью 220 киловатт, которая будет полностью интегрирована в энергосистему страны.

Президент подчеркнул необходимость уделить особое внимание локализации компонентов, необходимых для проекта. Например, на заводе «Тахиатош металл конструкция» можно наладить производство опорных конструкций, на предприятии «Нукус электр аппарат» - трансформаторов и электрооборудования, на других предприятиях — кабелей и десятков других видов продукции.

Отмечалось, что потенциал ветроэнергетики в Каракалпакстане колоссален.

- Этот проект, запущенный в Приаралье, объявленном Зоной экологических инноваций и технологий, является первым шагом в производстве «зеленой» энергии. В ближайшие пять лет в регионе будут введены в эксплуатацию три ветряных электростанции мощностью около 1800 мегаватт, - сказал глава государства.

Затем Президент Шавкат Мирзиёев заложил капсулу в первый камень станции.

На церемонии выступили генеральный директор ACWA Power Мухаммад Абдулла Абунаян, эксперты отрасли и представители общественности.

В стране реализуется множество проектов по наращиванию производства электроэнергии. В прошлом году в Карманинском районе Навоийской области была введена в эксплуатацию первая солнечная фотоэлектрическая станция. Строительство аналогичной станции началось в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

В целом за счет иностранных инвестиций в размере 3 миллиардов долларов строятся 10 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 2900 мегаватт.