Номер открывает рубрика «Актуальное интервью», где в публикации «Энергетика России сегодня и завтра» на вопросы журнала отвечает Министр энергетики России Николай Шульгинов.

Анализ аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе потребовал обновления законодательных актов в области охраны труда и снижения аварийности на предприятиях угольной промышленности. Обстоятельный диалог на эту тему состоялся в комитете Государственной Думы по энергетике. О ключевых моментах дискуссии читайте в материале «Аварии могло не быть» под рубрикой «В Госдуме РФ».

Подготовка к 25-му Мировому энергетическому Конгрессу, который намечен на 24-27 октября с. г. в Санкт-Петербурге, продолжается не только в новых геополитических условиях, но и на фоне усиливающегося глобального энергетического кризиса. Какие задачи в сложившихся реалиях возникают перед энергетиками мира? Как минимизировать потери от кризиса? Эти и другие вопросы осмысливаются в статье «Мировой энергетический кризис» под рубрикой «МЭК-2022».

Традиционная рубрика «Из архива А.Ф. Дьякова» посвящена актуальным темам развития современной энергетики. В преддверии Мирового энергетического Конгресса представляем материал А.Ф. Дьякова «Российская энергетика и прогнозы её интеграции с энергосистемами других стран» о том, какие преимущества даёт миру энергоинтерграция.

В рубрике «Перспективное планирование» представлена статья ведущих российских учёных в области энергетики под названием «Задачи российской электроэнергетики в условиях идущих в мире процессов трансформации энергетических систем». В ней сделан исторический экскурс в развитие системы перспективного планирования, начиная с легендарного Плана ГОЭЛРО до наших дней, и говорится о задачах российской электроэнергетики в условиях создания новой архитектуры энергетических систем.

В электросетевом комплексе России и мира происходят большие изменения,

связанные с совершенствованием систем энергоснабжения, ускорением темпов электрификации, экологизацией энергетики, использованием наилучших доступных технологий. Осмысление происходящих процессов, а также обмен научно-технической информацией и практическим опытом состоялись в рамках Третьей Международной онлайн-конференции «Высоковольтные воздушные и кабельные линии электропередачи: актуальные вопросы и новые тенденции». Подробности – в публикации «ВЛ и КЛ: тема для дискуссий» под рубрикой «Линии электропередачи».

Публикация «Большие решения для малой энергетики», представленная в рубрике «Дальний Восток и Арктика», приурочена к открытию VII Международной конференции «Арктика-2022», информационным партнёром которой выступает журнал «Вести в электроэнергетике». О том, как привлечь частные инвестиции в развитие локальной энергетики в удалённых и изолированных районах макрорегиона, рассказывают представители Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

В рамках энергоперехода в качестве нового экологически чистого источника энергии активно рассматривает водород. Какую роль может играть этот энергоноситель в энергообеспечении мирового хозяйства, – в авторском материале «Водород как энергоноситель: «за» и «против» под рубрикой «Мнение эксперта».

Эксклюзивная информация представлена в материале «Роль ядерной энергетики в последовательном обеспечении декарбонизации», размещённом в постоянной рубрике журнала «В НТС ЕЭС». Ядерная энергетика (ЯЭ) совместно с гидроэнергетикой по сей день остаётся основной опорой«безуглеродной» электроэнергетики. Однако в отличие от гидроэнергетики, ЯЭ не зависит от погодных условий, не привязана территориально к какому-то природному источнику энергии, масштабируема в пределах потенциала существующей ресурсной базы и позволяет генерировать электроэнергию по запросу с высоким коэффициентом использования установленной мощности.

В научной статье «К вопросам компенсации реактивной мощности в электрических сетях» сделана попытка определить наиболее целесообразный подход к решению задачи компенсации реактивной мощности при проектировании (модернизации) и эксплуатации электрооборудования энергосистемы.

В научной статье «Энергетические показатели преобразователей напряжения» выполнен анализ преобразователей напряжения (ПН) различной схемотехники — двухуровневых, трёхуровневых, многоуровневых — и их энергетических показателей. Показано преимущественное применение по основным показателям трёхуровневых ПН.

Обе статьи публикуются в рубрике «Электрические сети».

Следующая научная статья О «мягком» варианте перехода предприятий к бесцеховому управлению», отвечающая на вопрос, возможен ли переход к процессной (бесцеховой) структуре без шоковой терапии, публикуется в рубрике «Организация производства».

В январе с.г. крупному учёному в области электроэнергетики Валентину Александровичу Баринову исполнилось 80 лет. О том, какой вклад внёс юбиляр в развитие отечественной и мировой энергетики, - в рубрике «Поздравляем!»

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