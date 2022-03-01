Трамвайный парк Петербурга будет существенно обновлен в ближайшие годы, на это будет выделено около 17 млрд рублей, более 300 новых трамваев выйдут на линии в 2022-2023 годах. Об этом сообщил во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Мы идем через бюджетный кредит: это порядка 11 млрд рублей, чтобы еще добавить свои деньги из бюджета, 6 млрд рублей, и взять в лизинг; 339 трамваев мы выпустим на линии уже в 2022 и 2023 годах", -сказал он.

Беглов также отметил, что Петербург всегда был и остается столицей трамваев, и 58% износа трамвайного парка было недопустимо много.

Кроме того, обновлен будет и троллейбусный парк, где на данный момент износ составляет 55%. Для этого порядка 9 млрд 200 млн рублей выделят из городского бюджета, закупив 389 новых троллейбусов в 2022-2023 годах. Также из Фонда национального благосостояния будет выделено 96,9 млрд рублей на покупку 950 новых вагонов для метрополитена Санкт-Петербурга.

17 февраля стало известно, что в Петербурге объявлен аукцион на поставку 81 современного двухкабинного трамвая для нужд СПб ГУП "Горэлектротранс". Трамваи должны быть оснащены системой приоритетного проезда общественного транспорта, которая передает данные о нахождении ТС непосредственно на светофор - для включения зеленого сигнала, дистанционным управлением стрелочными переводами для увеличения скорости движения трамвая по маршруту, системой автоматического подсчета пассажиров и многим другим.

Также в комитете по транспорту сообщали, что в Петербурге объявлен конкурс на поставку 54 "инновационных" двух- и трехсекционных трамваев для трамвайного парка № 3, стилизованных под подвижной состав 1950-1960-х годов. Заводам предстоит с нуля разработать и запустить в серийное производство современную и технологичную модель, оснащенную системами поддержки принятия решений, которые могут стать первыми шагами в сторону автопилотирования.

Фото: transphoto.org