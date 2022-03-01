Минэкономразвития РФ включило ООО НПП «220 Вольт» в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» Республики Башкортостан. Компания планирует организовать производство электрощитового оборудования.

— Производимая продукция будет востребована на строительных площадках города. Реализация инвестиционного проекта позволит производить до 60-ти комплектных трансформаторных подстанций в год. Объем инвестиций составит порядка 17 млн рублей, — сообщила заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Екатерина Кликунова.

Будет создано 10 рабочих мест. Общий срок реализации проекта – 2022 - 2028 годы.

На ТОСЭР «Нефтекамск» зарегистрировано 18 резидентов.

Город Нефтекамск является монопрофильным муниципальным образованием 2 категории. Градообразующее предприятие – ПАО «Нефтекамский автозавод». ТОСЭР создана в границах моногорода Нефтекамск 12 февраля 2019 года.

Всего в Республике Башкортостан функционируют 5 территорий опережающего социально-экономического развития: Белебей, Кумертау, Благовещенск, Нефтекамск и Белорецк.

Для резидентов ТОСЭР действуют стандартные льготы по налогу на прибыль.

В течение первых пяти лет полностью обнуляется федеральная часть, региональная часть составляет 5%, в последующие пять лет ставка на региональном уровне – 10%. Предусмотрен пониженный коэффициент при аренде государственного имущества – 0,01. Муниципалитетами установлены нулевые процентные ставки по земельному налогу. Также снижены тарифы по страховым взносам. Эти условия применимы только для компаний, которые получают статус резидента в первые три года работы территории опережающего развития.