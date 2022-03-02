 
Инвестиции (проекты)

В Мурманском порту углубят подходы к угольному терминалу "Лавна"

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на дноуглубление акватории и водных подходов к комплексу перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Строительство морского торгового порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива началось осенью 2021 года. Основной задачей терминала на первом этапе станет перегрузка угля, в дальнейшем его планируют развивать как универсальный грузовой порт.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкпертизы России, предусмотрено дноуглубление акватории и водных подходов к комплексу перегрузки угля «Лавна». Проектируемый участок работ расположен у западного побережья Кольского залива в районе устья реки Лавна, между поселками Мишуково и Междуречье. Проектная отметка дна на внешних подходах составляет минус 21,15 м. После проведения работ проектная отметка дна в районе маневрово-операционной акватории причалов составит минус 20,9 м. Общая площадь дноуглубления – свыше 210,5 тыс. кв. м. Для движения максимального расчетного судна проектом также предусмотрено разворотное место диаметром 550 м.

Генеральный проектировщик – АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На Новошахтинском заводе нефтепродуктов введут вторую очередь установки по производству серы 02.03.2022
На Новошахтинском заводе нефтепродуктов введут вторую очередь установки по производству серы
02.03.2022
"Роснефть" построит в Красноярске крупнейший за Уралом учебно-методический центр
Свыше 5,4 млрд рублей направят на ремонт дорог Сегежского района Карелии 02.03.2022
Свыше 5,4 млрд рублей направят на ремонт дорог Сегежского района Карелии
Разворотный путепровод появится на пересечении ЦКАД-5 и Малой 02.03.2022
Разворотный путепровод появится на пересечении ЦКАД-5 и Малой "бетонки" в Московской области
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно