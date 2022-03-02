Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на дноуглубление акватории и водных подходов к комплексу перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Строительство морского торгового порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива началось осенью 2021 года. Основной задачей терминала на первом этапе станет перегрузка угля, в дальнейшем его планируют развивать как универсальный грузовой порт.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкпертизы России, предусмотрено дноуглубление акватории и водных подходов к комплексу перегрузки угля «Лавна». Проектируемый участок работ расположен у западного побережья Кольского залива в районе устья реки Лавна, между поселками Мишуково и Междуречье. Проектная отметка дна на внешних подходах составляет минус 21,15 м. После проведения работ проектная отметка дна в районе маневрово-операционной акватории причалов составит минус 20,9 м. Общая площадь дноуглубления – свыше 210,5 тыс. кв. м. Для движения максимального расчетного судна проектом также предусмотрено разворотное место диаметром 550 м.

Генеральный проектировщик – АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».

Фото: Лев Федосеев/ТАСС