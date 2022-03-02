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"Роснефть" построит в Красноярске крупнейший за Уралом учебно-методический центр

Роснефть построит в Красноярске крупнейший за Уралом учебно-методический центр

2 марта 2022, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСНЕФТЬ, ВОСТОК ОЙЛ, КЭФ-2022
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Крупнейший за Уралом учебно-методический центр планирует построить компания "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл". Стоимость центра составит 5 млрд рублей, сообщил на пленарном заседании молодежной площадки Красноярского экономического форума губернатор края Александр Усс.

"Они (Роснефть - прим. ТАСС) за 5 млрд рублей начинают строительство крупнейшего за Уралом учебно-методического центра для "Восток Ойла", - сказал Усс, при этом сроков строительства он не уточнил.

Глава региона отметил, что компания уже построила учебно-лабораторный корпус Института нефти и газа Сибирского федерального университета, который сейчас ведет подготовку специалистов по семи образовательным программам бакалавриата и четырем программам специалитета.

Роснефть приступила к реализации проекта "Восток Ойл" на севере Красноярского края в 2020 году. Проект включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное, а также новые Пайяхское и Западно-Иркинское месторождения. Ресурсная база проекта "Восток Ойл" оценивается в 6 млрд тонн жидких углеводородов и около 2 трлн куб. м газа. Ожидается, что в 2024 году с проекта может отгружаться до 30 млн тонн нефти, в 2027 году - до 50 млн тонн, в 2030 году - до 100 млн тонн.

О форуме

Красноярский экономический форум - 2022 пройдет комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, тогда он собрал около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии.

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Источник: ТАСС

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