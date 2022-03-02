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Складское наличие "КабельСтройСервис"

Складское наличие КабельСтройСервис

2 марта 2022, 14:08
Рубрика: Компании
Метки: КСС, КАБЕЛЬСТРОЙСЕРВИС
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ТД Кабельстройсервис

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Компания "КабельСтройСервис" опубликовала складское наличие кабеля, скачать и ознакомиться с документом можно по ссылке.

Компания принимает заказы на силовой кабель крупных сечений по минимальным ценам, срок изготовления от 7 дней! Предоплата 30%!

Актуальные остатки всегда можно посмотреть на сайте www.tdkss.ru

При сумме заказа от 100 тысяч рублей доставка заказа по Москве и до терминалов транспортных компаний БЕСПЛАТНО!

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Источник: ТД Кабельстройсервис

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