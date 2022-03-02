Складское наличие "КабельСтройСервис"

Обвал на российской бирже:
2 марта 2022, 14:08
Рубрика: Компании
Метки: КСС, КАБЕЛЬСТРОЙСЕРВИС
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ТД Кабельстройсервис
Компания "КабельСтройСервис" опубликовала складское наличие кабеля, скачать и ознакомиться с документом можно по ссылке.
Компания принимает заказы на силовой кабель крупных сечений по минимальным ценам, срок изготовления от 7 дней! Предоплата 30%!
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