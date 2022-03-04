Спонсоры и партнеры выставки

С 15 по 17 марта 2022 года в Москве, ЦВК «Экспоцентр», Павильон № 1, состоится 20-я Юбилейная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex.

Выставка Cabex – ключевое для отечественной кабельной промышленности деловое мероприятие, на котором ежегодно демонстрируются передовые разработки в области производства кабельно-проводниковой продукции и находят свои решения актуальные для отрасли вопросы.

В текущих условиях участникам российского кабельного рынка особенно важно быть в курсе изменений, иметь возможность обменяться мнениями и сообща наметить вектор ответа на последние вызовы – ценность выставки Cabex как коммуникационной платформы сейчас становится еще более значимой.

Cabex: 20 лет успеха на благо российского кабельного рынка

В 2022 году Cabex отметит 20-летний юбилей. За свою длительную и успешную историю выставка по праву завоевала статус ключевой деловой площадки российской кабельной промышленности.

Все эти годы выставка помогает производителям и заказчикам кабельно-проводниковой продукции, электромонтажных и электротехнических изделий строить взаимовыгодные долгосрочные деловые связи.

Успех Cabex был бы невозможен без её партнеров и участников, и вдвойне приятней, что уже совсем скоро, с 15 по 17 марта, появится возможность вместе отметить не только юбилей выставки, но и целый ряд других «круглых дат»: 75 лет с момента основания «ВНИИКП» - соорганизатора выставки, юбилеи компаний-экспонентов: «Спецкабель», «Камский кабель», AKRON HOLDING, «ТомскКабель», TDM ЕLECTRIC, «Орловский кабельный завод», а также других компаний.

Экспозиция выставки

На юбилейной выставке Cabex более 130 производителей и поставщиков представят специалистам самый широкий выбор кабеля, проводов, электромонтажных и электротехнических изделий, а также материалов и оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции. Свою продукцию представят: «Агрокабель», «Акрон Холдинг», «Камкат», «Камский кабель», «Людиновокабель», «МосВторМет», «Объединенная энергетическая компания», «РОСМЕТИНДУСТРИЯ», «Сарансккабель», «Спецкабель», «УНКОМТЕХ», «Уральский завод пластификаторов», «Уралэлектромедь», «ФОНД СЕРВИС», «Холдинг Кабельный Альянс» и многие другие.

Больше 20 компаний впервые представят свою продукцию в рамках экспозиции выставки. Среди новых участников: «Герда», «ПРОПЛАСТ», «Форинтек» «СЗМП», «Таурус Моторс», «ЭКМ Холдинг», «Титан» и другие.

В этом году посетителей ждет большое число новинок от ведущих отечественных производителей. Так, ООО НПП «Спецкабель» представит новейшие коаксиальные и оптические кабельные сборки, огнестойкие кабели для систем безопасности и АСУТП, огнестойкие кабельные линии «Спецкаблайн» для систем противопожарной защиты, «космические» кабели для технологии SpaceWire, судовые кабели и другие перспективные образцы. Среди новинок кабельного завода «Цветлит»: силовой кабель, в том числе огнестойкий, бронированный, сечением от 50 мм. кв. с жилами секторной формы, в медном и алюминиевом исполнении. ООО «Руспласт» представит компаунды MASFLEX для производства кабельно-проводниковой продукции различного назначения. Одной из новинок ООО «Татнефть-Кабель», которую компания представит на Cabex, станет кабель в общей оболочке без брони, изготовленный из полимерных материалов. Широкую линейку кабельной продукции, в том числе кабели сверхвысокого напряжения, шахтенные, высокотемпературные провода представит на своем стенде ТД «УНКОМТЕХ».

Деловая программа

Все три дня работы выставки Cabex 2022 будут сопровождать мероприятия деловой программы, которые охватят широкий круг актуальных вопросов: направления дальнейшего развития российского кабельного рынка, передовые технологии производства кабельно-проводниковой продукции, опыт применения кабеля и проводов в ключевых отраслях российской экономики.

В рамках деловой программы выставки состоятся:

Панельная дискуссия «Современные угрозы и вызовы для кабельной промышленности».

Конференция «ВНИИКП - 75 лет в авангарде кабельной промышленности».

Круглый стол «РЖД – «локомотив» развития российской экономики и кабельной промышленности».

Технологическая сессия «Кабельная промышленность: законодательные изменения и современные возможности производства».

Посещение деловой программы выставки – возможность получить ответы на самые волнующие вопросы: что ждет российский рынок кабельно-проводниковой продукции, как изменятся цены на продукцию, как отечественные производители будут отвечать на текущие вызовы.

Ждем вас в ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 17 марта на выставке Cabex!

Уверены, что Cabex 2022 станет эффективным деловым мероприятием, которое поможет участникам и посетителям решить целый ряд ключевых профессиональных задач в короткие сроки.