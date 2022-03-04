В Красноярске построят крупнейший в Сибири деловой центр

На Красноярском экономическом форуме подписали соглашение о строительстве делового центра «Красноярск-Сити». Подписи под документом поставили председатель краевого Правительства Юрий Лапшин и генеральный директор строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров.

В рамках соглашения запланировано строительство делового центра класса «А» общей площадью более 200 тысяч квадратных метров в микрорайоне Новоостровский города Красноярска (территория бывшего завода комбайнов).

«Город Красноярск активно развивается. Существенно за последние годы обновилась жилищная застройка, общественные пространства, спортивная и рекреационная инфраструктуры, построены новые развязки, современные объекты здравоохранения, торговли, гостиницы и так далее. При этом, в статусе и облике Красноярска не хватает современного делового центра, какие можно встретить сегодня в любом крупном мегаполисе», - пояснил премьер-министр Красноярского края.

Предварительную заинтересованность в проекте подтвердили несколько крупных компаний федерального значения, которые в том числе готовы разместить свои офисы в будущем Красноярск-Сити.

Проект предполагает возведение четырёх многоэтажных башен в одном комплексе. Офисные помещения будут включать автоматизированную систему жизнеобеспечения, высокоскоростные лифты, конференц-залы, наземные и подземные парковки. Помимо деловых зон в проектируемом комплексе предусмотрены торгово-развлекательные блоки, рестораны и фитнес-клуб.

«Территория бывшего Комбайнового завода на сегодня – одна из лучших площадок в России, мы называем её новым центром города Красноярска. Там 2,8 километра вдоль Енисея, живописное место. Вместе с Губернатором и Правительством края мы работаем над тем, чтобы эта улица стала самой лучшей. Поверьте, новым центром мы будем гордиться», - пообещал генеральный директор УСК «Сибиряк» Владимир Егоров.

К данному моменту выкуплен земельный участок, ведётся проектирование с учётом функционала помещений и потребности в площадях основных подразделений и вспомогательных служб. Проектные работы планируется завершить за два года, ещё три года займут строительные и монтажные работы. Полностью строительство делового центра планируется завершить за 5 лет, к юбилею Красноярска.