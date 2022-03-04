ПАО «Россети Ленэнерго» и СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» (ЦРПП) заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве в интересах малого и среднего бизнеса. Подписи под документом поставили генеральный директор электросетевой компании Игорь Кузьмин и директор ЦРПП Лев Кузнецов.

В рамках соглашения стороны планируют регулярный информационный обмен по всем актуальным вопросам, относящимся к компетенции «Россети Ленэнерго» и представляющим интерес для бизнеса, а также оказание экспертной поддержки предпринимателям Санкт-Петербурга.

В частности, предусмотрена организация и проведение различных совместных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в онлайн-формате: круглых столов, конференций, семинаров, выездных приемных дней. Соглашение предусматривает доступ к информации по актуальным вопросам деятельности, создание рабочих групп в целях решения отдельных вопросов бизнеса и другие меры поддержки. Первый обучающий семинар для малого и среднего бизнеса по порядку технологического присоединения к сетям «Россети Ленэнерго» состоится уже в конце марта.

«Россети Ленэнерго» ведут системную работу по повышению доступности энергетической инфраструктуры. Компания добилась значительного прогресса в упрощении процедуры технологического присоединения к сетям. Мы успешно развиваем онлайн-сервисы, предоставляем возможность быстрого доступа к электрическим сетям без единого визита в клиентский центр. Данное соглашение – еще один шаг компании навстречу петербургским предпринимателям, который мы делаем совместно с ведущим городским институтом по поддержке бизнеса», - подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

«Задача ЦРПП – оказать максимальное содействие петербургским предпринимателям на всех этапах открытия и развития бизнеса. И один из важнейших вопросов – подключение к электросетям при открытии нового объекта. В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» наша программа взаимодействия с «Россети Ленэнерго» позволит сделать этот процесс максимально прозрачным и понятным для бизнеса», - отметил директор СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» Лев Кузнецов.

Напомним, что сегодня представителям малого и среднего бизнеса с заявленной мощностью до 150 кВт для подключения к сетям «Россети Ленэнерго» достаточно подать заявку на технологическое присоединение. Всю остальную работу, включая установку приборов учета, берет на себя электросетевая компания. Взаимодействие в рамках процедуры происходит онлайн, заявителю предлагается широкий выбор интерактивных сервисов.

Стороны рассчитывают, что соглашение позволит улучшить условия для развития бизнеса в Петербурге, повысить позицию города в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив.

СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» - один из самых востребованных центров содействия бизнесу в Санкт-Петербурге. В учреждении оказывается экспертная консультационная помощь по всем вопросам создания и развития предпринимательства: программам государственной поддержки, вопросам патентно-лицензионного сопровождения, услугам и сервисам инфраструктуры и др.