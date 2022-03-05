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5 марта 2022, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КРЕДИТ, ГОСПОДДЕРЖКА, МЕТРО
Отрасль: Строительство Транспорт
Источник: ТАСС
Властям Красноярского края одобрено выделение первых 10 млрд рублей федерального инфраструктурного кредита на строительство метрополитена в Красноярске. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор края Александр Усс.
В начале февраля председатель краевого правительства Юрий Лапшин сообщил, что край возьмет кредит - более 89 млрд рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита. По его словам, "принципиальное решение" на штабе под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина уже принято.
"Первые 10 млрд рублей в виде инфраструктурного кредита нам уже одобрены. В принципе инфраструктурный кредит на полную сумму также запланирован", - сказал Усс.
Он добавил, что несмотря на возможные трудности, которые могут возникнуть с комплектующими и материалами из-за новых западных санкций, строительство метро должно продолжиться.
"Строить туннель, укладывать бетон, делать станции. Думаю, что в этом мы вполне можем опираться на собственные силы", - подчеркнул губернатор.
Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").
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