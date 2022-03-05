Электротехнический и кабельный рынок России лихорадит
5 марта 2022, 13:44
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЦИФРЫ, IT, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: Минцифры России
Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки, необходимых ИТ-компаниям. Соответствующую форму представители отрасли могут заполнить на портале Госуслуг.
Компаниям предлагается рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются, и сообщить о необходимых ресурсах для их решения. Также участники опроса могут предложить для реализации новые проекты и меры поддержки.
«Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в ИТ-отрасли и получаем обратную связь о проблемах, с которыми сталкиваются компании. Сбор информации от участников рынка на Госуслугах запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки», – рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.
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