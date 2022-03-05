Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки, необходимых ИТ-компаниям. Соответствующую форму представители отрасли могут заполнить на портале Госуслуг.

Компаниям предлагается рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются, и сообщить о необходимых ресурсах для их решения. Также участники опроса могут предложить для реализации новые проекты и меры поддержки.