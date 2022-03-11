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Проект по строительству картофельного завода в ОЭЗ "Узловая" приостановлен

Проект по строительству картофельного завода в ОЭЗ Узловая приостановлен

11 марта 2022, 17:52
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ОЭЗ УЗЛОВАЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: АиФ

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Компания «МакКейн Фудс Рус» сообщила о прекращении проект по строительству завода по переработке картофеля в особой экономической зоне «Узловая» Тульской области. Информация появилась на сайте Картофельного союза РФ. 

Финансирующий банк приостановил выборку кредита на прежних условиях. Кроме того, возникла неопределённость с поставкой оборудования. В числе проблем также рост затрат на стройматериалы и невозможность приехать на предприятие иностранных специалистов из-за наложенных санкций. Всё это сделало продолжение строительства невозможным. Компания при этом выполнит все обязательства по заключенным договорам.

Напомним, что 31 мая 2021 года в ОЭЗ «Узловая» символически заложен камень в честь начала строительства завода по переработке картофеля компании.Общий объем инвестиций должен был  составить больше 12 млрд рублей. Работу получили бы около 200 человек.

Фото: Правительство Тульской области

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Источник: АиФ

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