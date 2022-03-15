Потребители высоко оценили работу с НПП "ПОЛИПЛАСТИК"

Ведущий российский компаундер провел оценку удовлетворенности своих потребителей по итогам работы в 2021 году. Наибольшее количество баллов компания получила за такие критерии как надежность, готовность менеджеров и техподдержки прийти на помощь и качество продукции. Общая оценка удовлетворенности выросла с 4,6 балла по итогам 2020 года да 4,7 балла.

Исследование проводилось по системе CSI, когда клиенты оценивают, как параметры взаимодействия с компанией, так и важность каждого из них. Всего критериев семь: качество продукции и обслуживания, возможность выбора, ценовую политику, надежность компании, доступность информации, готовность менеджеров и техподдержки прийти на помощь.

По итогам 2021 года наибольший рост продемонстрировали следующие показатели: удовлетворенность возможностью выбора выросла за 2021 год на 9,02%, удовлетворенность доступностью продукции и ее качеством – на 5,53% и 5,43% соответственно. Наиболее важными факторами взаимодействия с компанией потребители НПП «ПОЛИПЛАСТИК» назвали качество материалов и обслуживания, и надежность компании.

Ранее такой показатель как «качество продукции» не входил в тройку важных для потребителя критериев, согласно выставленным ими оценкам: ни по итогам 2019 года, ни по итогам 2020 года. Чаще всего самыми весомыми назывались цена, качество обслуживания, надежность компании, готовность менеджеров и техподдержки прийти на помощь. Однако по итогам 2021 года такой фактор как цена оказался на четвертом месте, а качество продукции вышло на первое.