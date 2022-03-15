Конкурс RusCable PR-Challenge 22 на лучшую пресс-службу
и отдел маркетинга отраслевых компаний пройдет на Cabex 2022!
15 марта 2022, 10:11
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex, CABEX 2022
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Международная Выставочная Компания
Расписание мероприятий деловой программы выставки Cabex
15 марта, вторник / Конференц-зал Павильон 1
11:30 - 13:00
Панельная дискуссия. «Современные угрозы и вызовы для кабельной промышленности»
Модератор: Третьяков Максим Владимирович, Президент Ассоциации «Электрокабель»
Организаторы панельной дискуссии: Ассоциация «Электрокабель», ОАО «ВНИИКП»
Обсуждаемые вопросы:
Российская и мировая кабельная промышленность
К дискуссии приглашены:
14:00 - 16:05
Конференция «ВНИИКП - 75 лет в авангарде кабельной промышленности»
Модератор: Мещанов Виталий Геннадиевич, Генеральный директор ОАО «ВНИИКП»
Выступления:
Мещанов Виталий Геннадиевич - Генеральный директор
Фетисов Сергей Сергеевич – Заведующий отделением «Сверхпроводящие и криорезистивные провода и технологии их производства»
Овсиенко Владимир Леонидович – Заместитель заведующего отделением «Кабели и провода энергетического назначения»
Шувалов Михаил Юрьевич – Заведующий отделением «Кабели и провода энергетического назначения»
Овчинникова Ирина Александровна – Заведующший отделением «Кабели, провода и арматура для систем коммуникаций и информатизации»
Мартыненко Татьяна Сергеевна – Заведующий отделением Менеджмента качества, нормативно-технической документации и интеллектуальной собственности
Посещение деловой программы - бесплатное - по билету на выставку Cabex.
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