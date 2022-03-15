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Расписание мероприятий деловой программы выставки Cabex

15 марта, вторник / Конференц-зал Павильон 1

11:30 - 13:00



Панельная дискуссия. «Современные угрозы и вызовы для кабельной промышленности»

Модератор: Третьяков Максим Владимирович, Президент Ассоциации «Электрокабель»

Организаторы панельной дискуссии: Ассоциация «Электрокабель», ОАО «ВНИИКП»



Обсуждаемые вопросы:

Российская и мировая кабельная промышленность

Поддержит ли отрасль государство? Какие программы и проекты в электротехнике стоят в приоритете у ФОИВ.

Регуляторная гильотина и реформа контрольно-надзорной деятельности. Деятельность Федеральной службы по аккредитации и Росстандарта. Стандартизация, как защита от недобросовестной конкуренции. Что ждать кабельщикам.

Реформирование системы налогообложения цветных металлов, агентский НДС.

К дискуссии приглашены:

Иванов Михаил Игоревич - Заместитель департамента Машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ (по согласованию)

Грибов Евгений Евгеньевич – Директор департамента Машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ (по согласованию)

Луговой Андрей Константинович – Депутат Государственной Думы (подтверждено)

Ярошенко Дмитрий Игоревич – Начальник отдела добровольного согласования специфических субсидий ЕЭК (подтверждено)

Блудян Марина Анатольевна -Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Заместитель председателя Общественного совета при Федеральной службе по аккредитации (подтверждено)

Саратцева Елена Александровна – Заместитель руководителя, Роскачество (подтверждено)

Берлин Антон Витальевич - Вице-президент- руководитель блока сбыта и коммерции ПАО «ГМК «Норильский никель» (подтверждено)

Барсола Иван Сегундович - Исполнительный директор дирекции по ESG ПАО Сбербанк (подтверждено)

Ткаченко Владислав Сергеевич - Генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем (по согласованию)



14:00 - 16:05



Конференция «ВНИИКП - 75 лет в авангарде кабельной промышленности»

Модератор: Мещанов Виталий Геннадиевич, Генеральный директор ОАО «ВНИИКП»



Выступления:

Наука и инновации - залог будущего развития и конкурентоспособности отечественной кабельной промышленности.

Мещанов Виталий Геннадиевич - Генеральный директор

Современные кабели и провода различного назначения на основе высокотемпературных сверхпроводников.

Фетисов Сергей Сергеевич – Заведующий отделением «Сверхпроводящие и криорезистивные провода и технологии их производства»

Международный опыт и тенденции развития высоковольтных кабельных линий для передачи постоянным током.

Овсиенко Владимир Леонидович – Заместитель заведующего отделением «Кабели и провода энергетического назначения»

Испытания и исследования огнестойких кабелей среднего напряжения.

Шувалов Михаил Юрьевич – Заведующий отделением «Кабели и провода энергетического назначения»

Развитие волоконно-оптических кабелей для специальных условий эксплуатации.

Овчинникова Ирина Александровна – Заведующший отделением «Кабели, провода и арматура для систем коммуникаций и информатизации»

Ключевая роль стандартизации в техническом регулировании.

Мартыненко Татьяна Сергеевна – Заведующий отделением Менеджмента качества, нормативно-технической документации и интеллектуальной собственности



Посещение деловой программы - бесплатное - по билету на выставку Cabex.