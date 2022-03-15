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Деловая программа Cabex: расписание мероприятий на 15 марта, вторник

Деловая программа Cabex: расписание мероприятий на 15 марта, вторник

15 марта 2022, 10:11
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex, CABEX 2022
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Международная Выставочная Компания

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Время чтения ≈ 4 мин
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Расписание мероприятий деловой программы выставки Cabex

15 марта, вторник / Конференц-зал Павильон 1

11:30 - 13:00 

Панельная дискуссия. «Современные угрозы и вызовы для кабельной промышленности»
Модератор: Третьяков Максим Владимирович, Президент Ассоциации «Электрокабель»
Организаторы панельной дискуссии: Ассоциация «Электрокабель», ОАО «ВНИИКП»

Обсуждаемые вопросы:
Российская и мировая кабельная промышленность

  • Поддержит ли отрасль государство? Какие программы и проекты в электротехнике стоят в приоритете у ФОИВ.
  • Регуляторная гильотина и реформа контрольно-надзорной деятельности. Деятельность Федеральной службы по аккредитации и Росстандарта. Стандартизация, как защита от недобросовестной конкуренции. Что ждать кабельщикам.
  • Реформирование системы налогообложения цветных металлов, агентский НДС.

К дискуссии приглашены:

  • Иванов Михаил Игоревич - Заместитель департамента Машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ (по согласованию)
  • Грибов Евгений Евгеньевич – Директор департамента Машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ (по согласованию)
  • Луговой Андрей Константинович – Депутат Государственной Думы (подтверждено)
  • Ярошенко Дмитрий Игоревич – Начальник отдела добровольного согласования специфических субсидий ЕЭК (подтверждено)
  • Блудян Марина Анатольевна -Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», Заместитель председателя Общественного совета при Федеральной службе по аккредитации (подтверждено)
  • Саратцева Елена Александровна – Заместитель руководителя, Роскачество (подтверждено)
  • Берлин Антон Витальевич - Вице-президент- руководитель блока сбыта и коммерции ПАО «ГМК «Норильский никель» (подтверждено)
  • Барсола Иван Сегундович - Исполнительный директор дирекции по ESG ПАО Сбербанк (подтверждено)
  • Ткаченко Владислав Сергеевич - Генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем (по согласованию)

 
14:00 - 16:05
 
Конференция «ВНИИКП - 75 лет в авангарде кабельной промышленности»
Модератор: Мещанов Виталий Геннадиевич, Генеральный директор ОАО «ВНИИКП»

Выступления:

  • Наука и инновации - залог будущего развития и конкурентоспособности отечественной кабельной промышленности. 

Мещанов Виталий Геннадиевич - Генеральный директор

  • Современные кабели и провода различного назначения на основе высокотемпературных сверхпроводников.

Фетисов Сергей Сергеевич – Заведующий отделением «Сверхпроводящие и криорезистивные провода и технологии их производства»

  • Международный опыт и тенденции развития высоковольтных кабельных линий для передачи постоянным током.

Овсиенко Владимир Леонидович – Заместитель заведующего отделением «Кабели и провода энергетического назначения»

  • Испытания и исследования огнестойких кабелей среднего напряжения.

Шувалов Михаил Юрьевич – Заведующий отделением «Кабели и провода энергетического назначения»

  • Развитие волоконно-оптических кабелей для специальных условий эксплуатации.

Овчинникова Ирина Александровна – Заведующший отделением «Кабели, провода и арматура для систем коммуникаций и информатизации»

  • Ключевая роль стандартизации в техническом регулировании.

Мартыненко Татьяна Сергеевна – Заведующий отделением Менеджмента качества, нормативно-технической документации и интеллектуальной собственности


Посещение деловой программы - бесплатное - по билету на выставку Cabex.

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Источник: Международная Выставочная Компания

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