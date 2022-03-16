Для того, чтобы вы были всегда в курсе актуальных российских и мировых событий, трендов и технологий в области экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики), мы запускаем новую одноименную рубрику.

Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Для первого выпуска новой рубрики мы подготовили следующие материалы:

На реализацию федерального проекта по переходу на экономику замкнутого цикла будет направлено 10 млрд. рублей

В 2022 году в России стартует федеральный проект по переходу на экономику замкнутого цикла, сообщила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко на полях Гайдаровского форума, прошедшего на минувшей неделе. #экология #новости_энергетики

По ее словам, на реализацию проекта будет направлено 10 млрд. рублей. Федеральный проект включает шесть направлений, среди которых сокращение образования отходов, создание инфраструктуры по сбору отходов для вторичной переработки, стимулирование использования вторичных ресурсов.

Кроме того, проект направлен на ограничение оборота неэкологичной упаковки. В документе также обозначено создание системы прослеживаемости движения отходов. Еще одно важное направление по формирования экономики замкнутого цикла – экопросвещение.

Виктория Абрамченко напомнила, что еще в 2015 году ООН определила цели устойчивого развития (ЦУР). Одной из них был провозглашен переход к рациональной модели производства и потребления.

Читать далее: ссылка.

Перспективы утилизации, переработки и вторичного использования литий-ионных аккумуляторов

По данным Bloomberg, к 2040 году две трети мировых продаж легковых автомобилей будет приходиться на электрокары. По мере их растущей популярности растет и спрос на литий-ионные аккумуляторы. А с ними, при всех преимуществах, возникает серьезная проблема — сложность утилизации и переработки для вторичного использования.

На обычном заводе по переработке аккумуляторов части батарей измельчаются в порошок, затем этот порошок либо плавится (пирометаллургия), либо растворяется в кислоте (гидрометаллургия). Но литиевые батареи состоят из множества разных частей, которые могут взорваться, если их не разобрать с должной степенью осторожности. А чтобы использовать отдельные детали разобранной батареи повторно, тоже придется немало постараться. В результате получается трудозатратный и дорогой процесс — переработка старых литиевых батарей обходится дороже, чем добыча лития для производства новых. Поэтому сегодня во всем мире перерабатываются только около 5% литиевых аккумуляторов, а это означает, что большинство из них просто выбрасываются.

Читать далее: ссылка.

Подразделение GE будет производить «безотходные» лопасти ветряков к 2030 г

Ветроэнергетика не является крупнейшим потребителем композитных материалов на Земле, но отрасль заняла передовые позиции в деле их переработки. Между производителями ветряных турбин развернулось, можно сказать, соревнование. Кто раньше и эффективнее внедрит технологии и материалы, позволяющие обеспечивать 100% переработку лопастей и отсутствие отходов по окончании срока их службы?

В мае 2021 года технологию полной переработки лопастей ветряных турбин показала датская Vestas.

В сентябре 2021 года Siemens Gamesa представила свои полностью перерабатываемые лопасти ветряных турбин RecyclableBlade.

Читать далее: ссылка.

RWE и Audi тестируют б/у аккумуляторы электромобилей для использования в стационарных накопителях

RWE и Audi тестируют б/у аккумуляторы электромобилей на предмет возможности их использования в стационарных накопителях. По данным RWE рынок вторичных аккумуляторов в Европе достигнет 8 ГВт*ч к 2030 году и 76 ГВт*ч к 2035 году.



Стационарный накопитель из 60 литий-ионных аккумуляторов использованных в Audi e-tron 4,5 МВт*ч установлен на гидроаккумулирующей электростанции в Herdecke недалеко от Дортмунда на западе Германии.



RWE планирует начать использование накопительной емкости системы в начале 2022 года, первоначально для того, чтобы поддерживать частоту в электросети.



Отмечается, что по окончании срока службы аккумуляторные батареи в транспортных средствах имеют остаточную емкость, как правило, более 80%, что открывает возможности для их использования в стационарных системах хранения электроэнергии. В зависимости от того, как они используются, оставшийся срок их службы может составлять до десяти лет.

Источник: ссылка.

Northvolt произвёл первый аккумулятор из 100% вторичных никеля, марганца и кобальта

Вопрос достаточности материалов для энергетического перехода стоит достаточно остро. Поэтому большое внимание уделяется вопросам их переработки и повторного использования.

Шведская компания Northvolt ещё в 2019 году пообещала к 2030 году использовать переработанные элементы, то есть вторсырье, для выпуска 50% аккумуляторов на своей гигафабрике. Для этого компания запустила программу утилизации «Revolt» со строительством небольшой пилотной установки.

Northvolt объявила, что произвела свой первый аккумуляторный элемент с никель-марганцево-кобальтовым катодом (NMC) из никеля, марганца и кобальта, восстановленных путем переработки отходов аккумуляторных батарей.

Все процессы, как переработки, так и производства были выполнены в рамках одного предприятия в Northvolt Labs в Вестеросе, Швеция.

Читать далее: ссылка.

Минэкономразвития России подготовил обзор международных подходов по экономике замкнутого цикла

В материале, подготовленном Департаментом многостороннего экономического сотрудничества, рассмотрены основы концепции экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ), которая в международной и российской практике также известна как циклическая экономика/циркулярная экономика. В документе собраны универсальные и отраслевые решения, которая предлагает ЭЗЦ для повышения ресурсоэффективности мировой экономики, уже применяемые во всем мире бизнес-модели развития ЭЗЦ, а также представлен обзор международных подходов к развитию ЭЗЦ как в развитых странах, так и развивающихся.

Экономика замкнутого цикла – это экономическая модель, основанная на использовании возобновляемых ресурсов, продуктов и услуг. Авторы концепции противопоставляют ЭЗЦ линейной экономике, которая не предполагает возвращения использованных материалов/товаров обратно в систему производства и потребления. Кроме того, что линейная экономика генерирует огромное количество отходов и обостряет проблемы их утилизации, она создает такую нагрузку на экосистемы и ресурсы Земли, которая превышает ее способности к их воспроизводству.

Читать далее: ссылка.