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"Россети ФСК ЕЭС" установила 50 современных микропроцессорных комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики на четырех крупнейших питающих центрах Черноземья

Россети ФСК ЕЭС установила 50 современных микропроцессорных комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики на четырех крупнейших питающих центрах Черноземья

16 марта 2022, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РЗА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Завершены работы по модернизации систем релейной защиты и автоматики на подстанциях 330 кВ «Курская», «Южная» и «Железногорская» в Курской области, а также подстанции 750 кВ «Металлургическая» в Белгородской области.  Установка современных усройств релейной защиты и противоаварийной автоматики с микропроцессорными терминалами повысила надежность электроснабжения значительной части населения Курского региона, мясоперерабатывающего комбината «Мираторг», крупных промышленных потребителей – Михайловского, Лебединского, Стойленского горно-обогатительных комбинатов. Стоимость проекта свыше 213 млн рублей.

Микропроцессорные комплексы произведены в России, они компактнее применяемых ранее электромеханических аналогов. Срок службы установленных систем – 25 лет. Новое поколение устройств противоаварийной автоматики и релейной защиты имеет функцию непрерывной самодиагностики, позволяет проводить контроль работы электрооборудования дистанционно, обладает высокой надежностью, быстродействием и многофункциональностью.

Подстанции 330 кВ «Курская», «Южная» и «Железногорская» являются частью схемы выдачи мощности Курской АЭС. Их совокупная мощность – 2082,9 МВА. Подстанция 750 кВ «Металлургическая» мощностью 3650 МВА – крупнейший энергообъект Белгородской области.  

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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