Завершены работы по модернизации систем релейной защиты и автоматики на подстанциях 330 кВ «Курская», «Южная» и «Железногорская» в Курской области, а также подстанции 750 кВ «Металлургическая» в Белгородской области. Установка современных усройств релейной защиты и противоаварийной автоматики с микропроцессорными терминалами повысила надежность электроснабжения значительной части населения Курского региона, мясоперерабатывающего комбината «Мираторг», крупных промышленных потребителей – Михайловского, Лебединского, Стойленского горно-обогатительных комбинатов. Стоимость проекта свыше 213 млн рублей.

Микропроцессорные комплексы произведены в России, они компактнее применяемых ранее электромеханических аналогов. Срок службы установленных систем – 25 лет. Новое поколение устройств противоаварийной автоматики и релейной защиты имеет функцию непрерывной самодиагностики, позволяет проводить контроль работы электрооборудования дистанционно, обладает высокой надежностью, быстродействием и многофункциональностью.

Подстанции 330 кВ «Курская», «Южная» и «Железногорская» являются частью схемы выдачи мощности Курской АЭС. Их совокупная мощность – 2082,9 МВА. Подстанция 750 кВ «Металлургическая» мощностью 3650 МВА – крупнейший энергообъект Белгородской области.