Марат Хуснуллин провёл заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Открывая заседание, Заместитель Председателя Правительства напомнил главам регионов об основных мерах поддержки строительной отрасли, принятых для эффективного развития в новых экономических условиях. «Это системные решения, и все они направлены на поддержку регионов. Сейчас важно достроить все начатые объекты и обеспечить непрерывную работу строительного сектора», – подчеркнул вице-премьер. Он призвал регионы как можно быстрее законтрактовать проекты и представить в Минстрой кассовые планы освоения по расходам инвестиционного характера на 2022 год в срок до 23 марта. При этом он обратился к руководителям субъектов с просьбой пресекать попытки необоснованного повышения цен на строительные материалы.

Среди мер поддержки Марат Хуснуллин отметил решение об обнулении ввозных таможенных пошлин на критически необходимые товары импорта и сокращение инвестиционно-строительного цикла за счёт отмены ряда обязательных требований. В рамках поддержки региональных бюджетов вице-премьер назвал меры по продлению сроков уплаты региональных и местных налогов, а также по формированию резервных фондов регионов и муниципалитетов с превышением установленного Бюджетным кодексом ограничения в 3% от расходов.

Говоря о мерах поддержки для реализации программы «Инфраструктурное меню», Марат Хуснуллин отметил продление права субъектов направлять высвобождаемые в результате реструктуризации средства по бюджетным кредитам на реализацию региональных проектов в связи с имеющимся удорожанием и на антисанкционные мероприятия, а также предоставление регионам права изменять проекты, сроки их реализации и перечни объектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. «Эти решения дают нам большую мобильность, но в то же время повышают ответственность каждого из нас за результат. Работа по развитию инфраструктуры продолжается, и сегодня нам нужно создать задел стабильной работы на 2023–2024 годы. Для этого надо, безусловно, выполнить все планы этого года», – сказал Марат Хуснуллин. При этом он сообщил, что в настоящий момент идёт работа по созданию расширенной строительной программы, которая будет направлена на наращивание объёмов жилищного и дорожного строительства.

Говоря об инициативах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, Марат Хуснуллин заявил, что с целью снижения административных барьеров были сокращены размеры санитарно-защитных зон для 40 видов объектов, а для 30 видов установка таких зон теперь не требуется вовсе. «Это и прачечные, и небольшие магазины, пункты питания. Владельцы бизнеса смогут гораздо проще, быстрее, дешевле организовать своё дело», – уточнил он.

Вице-премьер подчеркнул, что до 28 марта все подзаконные акты будут приняты и регионам необходимо оперативно приступать к применению антикризисных мер.

С докладом о результатах достижения показателей нацпроектов выступил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. «Реализация национальных и федеральных проектов на территории каждого региона – та задача, которую мы должны решить совместно со всеми органами власти разных уровней, несмотря на текущие экономические условия. Сейчас особое внимание уделяется работе с субъектами в части кассового исполнения по всем программам и проектам, чтобы обеспечить своевременное заключение контрактов и выход на стройки. Те меры поддержки, которые уже существуют, позволяют это обеспечить», – подчеркнул он.

В ходе заседания было одобрено внесение изменений в сводный перечень новых инвестиционных проектов, реализуемых с использованием механизма реструктуризации бюджетных кредитов в объёме 19,2 млрд рублей. При этом общий объём внебюджетных инвестиций составит 236 млрд рублей. На эти средства будет реализовано 24 проекта в 12 регионах для создания коммунальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры. При реализации проектов будет создано около 4 тыс. рабочих мест.

«Механизм реструктуризации бюджетных кредитов из “Инфраструктурного меню” в новых экономических условиях стал ещё актуальнее, – сказал Марат Хуснуллин. – Он позволяет регионам не возвращать средства в федеральный бюджет, а направлять их на строительство необходимой̆ инфраструктуры, без которой невозможно жилищное строительство и улучшение жилищных условий граждан». Вице-премьер напомнил, что в 2021 году штабом были одобрены предложения 64 регионов по направлению 199 млрд рублей на строительство объектов инфраструктуры, а всего до 2024 года программой предусмотрено высвобождение средств за счёт реструктуризации бюджетных кредитов в объёме 629 млрд рублей.

В рамках реализации программы «Инфраструктурное меню» на заседании была одобрена заявка Магаданской области на использование инфраструктурных облигаций в размере 3 млрд рублей для реализации проекта по строительству 92 тыс. кв. м жилья в г. Магадане. Средства будут направлены на создание инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

В формате обратной связи с регионами выступили губернатор Магаданской области Сергей Носов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Руководители субъектов рассказали о результатах работы по реализации нацпроектов.