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Экс-начальник коммерческого отдела "ЭМ-Кабеля" осужден на 5 лет строгого режима

Экс-начальник коммерческого отдела ЭМ-Кабеля осужден на 5 лет строгого режима

18 марта 2022, 18:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, ВЗЯТКА, ПОДКУП
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: vestnik-rm.ru

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Суд вынес приговор 47-летнему бывшему начальнику коммерческого отдела ООО «ЭМ-Кабель», признанного виновным в коммерческом подкупе, сообщили в Прокуратуре РМ.

В суде установлено, что в период с мая 2015 г. по апрель 2019 г. подсудимый незаконно получил от руководителей семи коммерческих организаций – контрагентов в качестве денежное вознаграждение в общей сумме свыше 5,6 млн рублей. Денежные средства передавались за содействие заключению договоров поставок с этими организациями, содействие осуществлению регулярных заказов у них продукции.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 года 8 месяцев.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: vestnik-rm.ru

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