АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) приглашает на заключительные мартовские вебинары специалистов электротехнической отрасли.

22 марта, во вторник, состоится онлайн-семинар «Воздушные автоматические выключатели серий DMX³ и Протон. Функции и настройка».Ведущий эксперт Учебного центра Legrand представит линейки этих аппаратов, уделив особое внимание тонкостям их настройки, а также расскажет о различных видах селективности автоматических выключателей.

24 марта, в четверг, пройдет вебинар «Автоматические выключатели производства АО "Контактор". Историческая линейка».Спикер Legrand расскажет о конкурентных преимуществах данной исторической серии автоматических выключателей, новинках, а также подробно остановится на особенностях и характеристиках каждого аппарата. Этот вебинар будет особенно актуален в свете импортозамещения электротехнической продукции.

«Контактор» приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

22 марта, 12:00 по московскому времени: «Воздушные автоматические выключатели серий DMX³ и Протон. Функции и настройка»– https://events.webinar.ru/Legrand/10402017

24 марта,12:00 по московскому времени: «Автоматические выключатели производства АО "Контактор". Историческая линейка» – https://events.webinar.ru/Legrand/10402053

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