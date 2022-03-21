Cabex 2022. День 1. Панельная дискуссия
21 марта 2022, 17:35
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, CABEX 2022, МЕТАКЛЭЙ, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ
Отрасль: Материалы для КПП Кабельная промышленность
Источник: АО "МЕТАКЛЭЙ"
Компания презентовала новинку года – силанольносшиваемый безгалогеновый компаунд, типа SHF-2.
АО «МЕТАКЛЭЙ» видит перспективу развития этого продукта на российском рынке, так же как и возможность в сложившейся ситуации на рынке предложить спец. марку безгалогеновой композиции, аналог SHF-1.
Основная тематика АО «МЕТАКЛЭЙ» - качественное и доступное импортозамещение, с высоко квалифицированной тех. поддержкой клиента.
3 дня выставки – это потрясающая возможность встретиться, провести переговоры, обсудить важные и острые вопросы с партнерами, заводы которых базируются по всей стране и за ее пределами.
АО «МЕТАКЛЭЙ» - компания производитель полимерных компаундов, является одним из крупнейших производителей полимерных компаундов на рынке РФ.
Ассортимент кабельных продуктов: https://www.metaclay.ru/produkcziy/kompaundyi-dlya-kabelnoj-promyishlennosti/
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