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Компания АО "МЕТАКЛЭЙ" приняла участие в 20-й, юбилейной выставке Cabex

Компания презентовала новинку года – силанольносшиваемый безгалогеновый компаунд, типа SHF-2.

АО «МЕТАКЛЭЙ» видит перспективу развития этого продукта на российском рынке, так же как и возможность в сложившейся ситуации на рынке предложить спец. марку безгалогеновой композиции, аналог SHF-1.

Основная тематика АО «МЕТАКЛЭЙ» - качественное и доступное импортозамещение, с высоко квалифицированной тех. поддержкой клиента.

3 дня выставки – это потрясающая возможность встретиться, провести переговоры, обсудить важные и острые вопросы с партнерами, заводы которых базируются по всей стране и за ее пределами.

АО «МЕТАКЛЭЙ» - компания производитель полимерных компаундов, является одним из крупнейших производителей полимерных компаундов на рынке РФ.

Ассортимент кабельных продуктов: https://www.metaclay.ru/produkcziy/kompaundyi-dlya-kabelnoj-promyishlennosti/

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Источник: АО "МЕТАКЛЭЙ"

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