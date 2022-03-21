Компания презентовала новинку года – силанольносшиваемый безгалогеновый компаунд, типа SHF-2.

АО «МЕТАКЛЭЙ» видит перспективу развития этого продукта на российском рынке, так же как и возможность в сложившейся ситуации на рынке предложить спец. марку безгалогеновой композиции, аналог SHF-1.

Основная тематика АО «МЕТАКЛЭЙ» - качественное и доступное импортозамещение, с высоко квалифицированной тех. поддержкой клиента.

3 дня выставки – это потрясающая возможность встретиться, провести переговоры, обсудить важные и острые вопросы с партнерами, заводы которых базируются по всей стране и за ее пределами.

АО «МЕТАКЛЭЙ» - компания производитель полимерных компаундов, является одним из крупнейших производителей полимерных компаундов на рынке РФ.

Ассортимент кабельных продуктов: https://www.metaclay.ru/produkcziy/kompaundyi-dlya-kabelnoj-promyishlennosti/