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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией крупную гостиницу в центре Петербурга

Россети Ленэнерго обеспечили электроэнергией крупную гостиницу в центре Петербурга

21 марта 2022, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» обеспечили 1,2 МВт мощности гостиничному комплексу в Приморском районе Санкт-Петербурга. Источник питания - подстанция 110 кВ «Завод Либкнехта».

Энергетики построили новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, оснащенную четырьмя трансформаторами мощностью 1600 кВА каждый, проложили две кабельные линии 10 кВ и установили интеллектуальные приборы учета. Гостиничный комплекс предлагает 1800 апартаментов различной площади – как для проживания, так и для инвестирования в аренду жилья.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений и жилых домов. Подать заявку на присоединение к сетям компании, не выходя из дома, можно с помощью клиентских онлайн-сервисов: через Личный кабинет «Россети Ленэнерго», а также на портале-тп.рф.

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Источник: Россети Ленэнерго

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